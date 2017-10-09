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вагоностроение , Объединенная Вагонная компания | 09 октября 2017 г. | 06:16

Ресурс вагона нового поколения в 1 млн км — объективная реальность

Ресурс вагона нового поколения в 1 млн км — объективная реальность

На VIII ежегодной международной конференции «Железнодорожные перевозки горно-металлургических грузов» с докладом на тему «Ресурс вагонов нового поколения: текущая ситуация и перспектива» выступил заместитель генерального директора по техническому развитию ПАО «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» Дмитрий Лосев.

В ходе своего выступления топ-менеджер НПК ОВК продемонстрировал участникам мероприятия эффективность и результаты эксплуатации самой массовой на сети РЖД модели полувагона нового поколения 12-9853 производства Тихвинского вагоностроительного завода (более 30 000 единиц или почти 45% всего парка полувагонов нового поколения). Средний годовой пробег полувагона 12-9853 составляет 150 тыс. км, что практически вдвое больше, чем у типовых моделей. Максимальный пробег без отцепки у полувагона ТВСЗ зафиксирован на отметке 590,5 тыс. км, что является абсолютным рекордом для российского рынка железнодорожных грузовых перевозок.

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Согласно аналитическим данным Проектно-конструкторского бюро вагонного хозяйства (ПКБ ЦВ) ОАО «РЖД», частота текущих отцепочных ремонтов полувагонов ТВСЗ на пробеге в 1 млн км почти в 6 раз ниже, а время пребывания в непроизводительном простое в 2 раза меньше показателей типового подвижного состава. Благодаря повышенной надежности и отказоустойчивости грузовых вагонов ТВСЗ при поддержке РЖД на российской сети железных дорог установлено 150 гарантийных участков проследования от станции погрузки до станции выгрузки протяженностью более 6 000 км без технического обслуживания (для сравнения у типового вагона такая дистанция не превышает 1 300 км).

Исходя из полученной статистики, при заявленном сроке до первого деповского ремонта в 800 тыс. км ресурс основных узлов вагона нового поколения будет недоиспользован в среднем на 40%. Это позволяет сделать вывод о возможности увеличить срок эксплуатации вагонов ТВСЗ до 1 млн км, что обеспечит существенную экономию на содержании подвижного состава на протяжении всего жизненного цикла.

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Среди наиболее массовых причин отцепок вагонов в текущий ремонт с начала 2017 года — это необходимость обточки колесных пар. Почти треть всех этих случаев вызвана дефектами на поверхности катания колеса, связанными с повреждениями колесных пар при маневровых работах на путях необщего пользования и при роспуске на сортировочных горках. Также вагоны часто отцепляются в ТОР при повреждении кузова в ходе погрузки/выгрузки, что создает предпосылки к образованию скрытых дефектов узлов ходовой части: буксового узла, пружин, литья и пр. Топ-менеджер НПК ОВК отметил необходимость дальнейшего увеличения ресурса работы парка грузовых вагонов и выхода на новый минимум текущего отцепочного ремонта прежде всего за счет улучшения условий эксплуатации и повышения потребительской культуры по отношению к вагону.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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