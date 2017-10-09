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Китай , США , антидемпинговое расследование , алюминиевая фольга | 09 октября 2017 г. | 12:13

США отложили принятие антидемпингового решения по алюминиевой фольге из Китая

США отложили принятие антидемпингового решения по алюминиевой фольге из Китая
Министерство торговли США отложило срок принятия предварительного решения по введению антидемпинговых пошлин на алюминиевую фольгу из Китая. В ведомстве это объяснили необходимостью более полного анализа информации, относящейся к статусу Китая как страны с нерыночной экономикой.

Ранее американские производители алюминиевой фольги отправили петицию в правительство США с обвинением в демпинге китайских конкурентов.

Антидемпинговое расследование было начато Министерством в конце марта 2017 г. В тот момент ведомство заявило, что ситуация с Китаем должна быть изучена по тем же принципам, как и в отношении стран с рыночной экономикой.

В августе 2017 г. Министерство торговли США ввело предварительные компенсационные пошлины на китайскую алюминиевую фольгу в пределах от 17% до 81%.

Условия вхождения Китая в ВТО в 2001 г. позволили другим государствам использовать цены в третьих странах «по аналогии» для оценки соответствия рыночной стоимости товаров из Китая. Однако данное условие действовало до декабря 2016 г., после чего Китай сообщил США и Европейскому Союзу о необходимости прекращения использования данной системы.

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Согласно заявлению Министерства торговли США, окончательное решение о пошлинах по отношению к китайской алюминиевой фольге будет принято 30 ноября.

В 2016 г. объем импорта алюминиевой фольги из Китая в США оценивался в $389 млн.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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