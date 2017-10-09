США отложили принятие антидемпингового решения по алюминиевой фольге из Китая

Министерство торговли США отложило срок принятия предварительного решения по введению антидемпинговых пошлин на алюминиевую фольгу из Китая. В ведомстве это объяснили необходимостью более полного анализа информации, относящейся к статусу Китая как страны с нерыночной экономикой.

Ранее американские производители алюминиевой фольги отправили петицию в правительство США с обвинением в демпинге китайских конкурентов.

Антидемпинговое расследование было начато Министерством в конце марта 2017 г. В тот момент ведомство заявило, что ситуация с Китаем должна быть изучена по тем же принципам, как и в отношении стран с рыночной экономикой.

В августе 2017 г. Министерство торговли США ввело предварительные компенсационные пошлины на китайскую алюминиевую фольгу в пределах от 17% до 81%.

Условия вхождения Китая в ВТО в 2001 г. позволили другим государствам использовать цены в третьих странах «по аналогии» для оценки соответствия рыночной стоимости товаров из Китая. Однако данное условие действовало до декабря 2016 г., после чего Китай сообщил США и Европейскому Союзу о необходимости прекращения использования данной системы.

Согласно заявлению Министерства торговли США, окончательное решение о пошлинах по отношению к китайской алюминиевой фольге будет принято 30 ноября.

В 2016 г. объем импорта алюминиевой фольги из Китая в США оценивался в $389 млн.