Высокие цены на цинк угрожают стабильности рынка

Мировые цены на цинк поднялись более чем вдвое с начала 2016 г. и достигли $3300 за т - наивысшего уровня за последние десять лет. Однако это подорожание, хотя и благоприятно для поставщиков цинкового концентрата в краткосрочной перспективе, может привести к обвалу в будущем.

С таким предупреждением выступил Дешни Найду, генеральный директор цинкового подразделения индийской компании Vedanta. По его словам, высокие цены на цинк могут привести к снижению спроса на него, а также к скорому выходу на рынок новых поставщиков, что может сдвинуть баланс в сторону избытка предложения.

Основной причиной подъема на рынке цинка стало закрытие значительной части мощностей по добыче цинковой руды в Китае из-за высокого уровня загрязнения окружающей среды. Кроме того, за последние годы закрылось несколько крупных шахт в Южной Америке, Африке, Австралии и Казахстане.

Теперь же производители усиленно разрабатывают проекты по вводу в строй новых мощностей. Сама Vedanta планирует в первой половине 2018 г. ввести в эксплуатацию рудник Gamsberg в ЮАР производительностью 250 тыс. т цинка в концентрате в год. По словам Дешни Найду, он должен выйти на проектную мощность уже в конце 2018-го или начале 2019 г.

Только за последние два месяца ряд компаний сообщили о намерении запустить цинковые проекты в Австралии и Гренландии и о возможности возвращения в строй давно закрытых рудников в ДР Конго и США, а компания Teck Resources будет увеличивать добычу на своем крупнейшем руднике на Аляске.