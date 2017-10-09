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Цинк , Vedanta Resources , новые проекты | 09 октября 2017 г. | 07:49

Высокие цены на цинк угрожают стабильности рынка

Высокие цены на цинк угрожают стабильности рынка
Мировые цены на цинк поднялись более чем вдвое с начала 2016 г. и достигли $3300 за т - наивысшего уровня за последние десять лет. Однако это подорожание, хотя и благоприятно для поставщиков цинкового концентрата в краткосрочной перспективе, может привести к обвалу в будущем.

С таким предупреждением выступил Дешни Найду, генеральный директор цинкового подразделения индийской компании Vedanta. По его словам, высокие цены на цинк могут привести к снижению спроса на него, а также к скорому выходу на рынок новых поставщиков, что может сдвинуть баланс в сторону избытка предложения.

Основной причиной подъема на рынке цинка стало закрытие значительной части мощностей по добыче цинковой руды в Китае из-за высокого уровня загрязнения окружающей среды. Кроме того, за последние годы закрылось несколько крупных шахт в Южной Америке, Африке, Австралии и Казахстане.

Теперь же производители усиленно разрабатывают проекты по вводу в строй новых мощностей. Сама Vedanta планирует в первой половине 2018 г. ввести в эксплуатацию рудник Gamsberg в ЮАР производительностью 250 тыс. т цинка в концентрате в год. По словам Дешни Найду, он должен выйти на проектную мощность уже в конце 2018-го или начале 2019 г.

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Только за последние два месяца ряд компаний сообщили о намерении запустить цинковые проекты в Австралии и Гренландии и о возможности возвращения в строй давно закрытых рудников в ДР Конго и США, а компания Teck Resources будет увеличивать добычу на своем крупнейшем руднике на Аляске.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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