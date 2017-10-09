Итальянская Tenova модернизирует линию нанесения полимерных покрытий для вьетнамской SSSC

Итальянский производитель оборудования для металлургической и горнодобывающей отраслей

Tenova

Southern

Steel

Sheet

Co

(SSSC) –

расположенное во Вьетнаме

совместное

предприятие

Vietnam Steel Corporation, Sumitomo Corporation (

Япония

)

FIW Steel

(Малайзия) – подписали контракт о модернизации линии нанесения полимерных покрытий, введенную в эксплуатацию в 2014 году, с целью увеличения годового производства, а также удовлетворения спроса на сталь с высококачественным полимерным покрытием на внутреннем и международном рынках.

В 2013 г. Tenova заключила с SSSC соглашение о поставке линии непрерывного цинкования. Кроме того, между компаниями были подписаны договора на обслуживание оборудования и обеспечение запасными частями.

Модернизированная линия позволит выпускать до 100 тыс. т продукции в год.