Вьетнам , Италия , прокат с полимерным покрытием , новое оборудование | 09 октября 2017 г. | 09:06
Итальянская Tenova модернизирует линию нанесения полимерных покрытий для вьетнамской SSSC
В 2013 г. Tenova заключила с SSSC соглашение о поставке линии непрерывного цинкования. Кроме того, между компаниями были подписаны договора на обслуживание оборудования и обеспечение запасными частями.
Модернизированная линия позволит выпускать до 100 тыс. т продукции в год.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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Просмотров: 17
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