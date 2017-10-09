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Вьетнам , Италия , прокат с полимерным покрытием , новое оборудование | 09 октября 2017 г. | 09:06

Итальянская Tenova модернизирует линию нанесения полимерных покрытий для вьетнамской SSSC

Итальянская Tenova модернизирует линию нанесения полимерных покрытий для вьетнамской SSSC
Итальянский производитель оборудования для металлургической и горнодобывающей отраслей Tenova и Southern Steel Sheet Co. (SSSC) – расположенное во Вьетнаме совместное предприятие Vietnam Steel Corporation, Sumitomo Corporation (Япония) и FIW Steel (Малайзия) – подписали контракт о модернизации линии нанесения полимерных покрытий, введенную в эксплуатацию в 2014 году, с целью увеличения годового производства, а также удовлетворения спроса на сталь с высококачественным полимерным покрытием на внутреннем и международном рынках.

В 2013 г. Tenova заключила с SSSC соглашение о поставке линии непрерывного цинкования. Кроме того, между компаниями были подписаны договора на обслуживание оборудования и обеспечение запасными частями.

Модернизированная линия позволит выпускать до 100 тыс. т продукции в год.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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