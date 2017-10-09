Неопределенное будущее. Российский и мировой рынок стали — итоги недели (1-8 октября 2017 г.)

Октябрь на российском рынке стали начался тривиально — с очередного повышения цен, объявленного металлургическими компаниями. В некоторых секторах оно было небольшим, например, для арматуры подорожание составило около 1 тыс. руб. за т по сравнению с сентябрем, в некоторых — весьма даже существенным, так швеллер дефицитных размеров прибавил порядка 5 тыс. руб. за т, но обиженным, как говорится, не ушел почти никто. Происходило это на фоне наметившегося понижения на мировом рынке, так что действия отечественных производителей стали действительно вызывают вопросы.

И в самом деле, стоимость стальной продукции за рубежом в последние годы оказывает все большее влияние на наши внутренние котировки, которые порой меняются, словно не обращая внимание на реальную обстановку в России. Между тем, сегодня в мире сложилась весьма неоднозначная ситуация. Предыдущая неделя в Китае была праздничной, так что рынок взял паузу. А после ее завершения перед ним встает выбор из нескольких направлений.

В принципе, можно привести немало аргументов в пользу того, что мировые цены в ближайшее время двинутся в сторону дальнейшего понижения. В конце сентября в Турции резко подешевел металлолом, впервые за последние три месяца опустившийся ниже отметки $300 за т CFR. Под влиянием этого спада под сильным давлением оказалась заготовка. В Турции вслед за ломом сократилась стоимость арматуры, причем в условиях падающего рынка просел спрос. Потребители решили повременить с новыми закупками в расчете на то, что в будущем все удастся приобрести дешевле.

В то же время, истоки всех этих событий следует искать в США. Именно оттуда попали на турецкий рынок излишки металлолома, а американские и канадские трейдеры проявили просто выдающуюся уступчивость, позволив ценам просесть более чем на 15% за какие-то две недели. Однако американские поставщики лома сами столкнулись с неожиданными неприятностями. Они готовились к традиционному осеннему подъему спроса на сырье на внутреннем рынке, а его не произошло. Наоборот, металлургические предприятия в сентябре-октябре дружно отказывались от уже заказанных поставок.

Но и со своей стороны американские металлурги сами, что называется, получили облом по всем пунктам. Они надеялись на то, что осенью Белый Дом, наконец, введет широкомасштабные ограничения на импорт стальной продукции под предлогом предотвращения угрозы национальной безопасности, а президент Дональд Трамп выполнит свое обещание о массированных капиталовложениях в обветшавшую инфраструктуру. Не вышло ни того, ни другого.

Президентская администрация решила отложить вопрос об импорте стали до тех пор, пока она не разберется с налоговой реформой, а учитывая сложность и противоречивость этого вопроса, разбираться она, может, будет еще очень долго и не факт, что успешно. Не оправдались и надежды на расширение инвестиций в американский реальный сектор. В последнее время там все довольно мрачно, ожидаемого роста нет. В первом полугодии наблюдался подъем в нефтедобывающем секторе, но сейчас и он, похоже, сменяется стабилизацией.

Вот и получается, что все в мире взаимосвязано. Проблемы в американской экономике опосредованно, через металлолом и Турцию, оказали влияние на стоимость российской заготовки на внешних рынках. А вторым фактором, оказывающим решающее влияние на стоимость стальной продукции в мире, предсказуемо стал Китай.

Там вообще обстановка полностью неоднозначная. В некоторых городах уже началось намеченное на зиму сокращение производства стали, алюминия, агломерата, кокса и других продуктов с целью снижения уровня загрязненности воздуха. Однако не исключено, что все это происходит в рамках кампании за чистую атмосферу перед съездом Коммунистической партии Китая, который начнется 18 октября, а после его завершения ограничения будут смягчены. Кроме того, некоторые специалисты обращают внимания на то, что снижать выпуск придется только металлургическим заводам северо-востока и восточного побережья, тогда как предприятия, не затронутые ограничениями, вполне могут, наоборот, нарастить зимой объемы производства.

Поэтому не ясно, на сколько все-таки реально сократится выплавка стали в стране. Разные источники называют цифры от 20 млн. до более 45 млн. т, но все это пока — гадание на кофейной гуще. Ответ на этот вопрос может дать только реальная жизнь, причем не раньше конца первой декады ноября, когда станут известны отраслевые статистические показатели за октябрь.

С другой стороны, рынок — это не только предложение, но и спрос. Власти Пекина еще в сентябре заявили, что остановят зимой крупные стройки, объясняя эти действия все той же заботой о чистоте столичного воздуха. Но пока нет данных о том, что кто-либо готов последовать их примеру. Поэтому зимой может случиться всякое — от переполнения китайского рынка из-за падения объемов реального потребления и выплеска избыточной продукции за рубеж (пока что такой вариант выглядит маловероятным) до возникновения дефицита проката из-за существенного уменьшения производства (во что сейчас тоже трудно поверить).

С третьей стороны, мы имеем в сухом остатке уже состоявшиеся события сентября, когда в Китае четыре недели подряд снижались биржевые котировки на стальную продукцию и металлургическое сырье, потеряв в общей сложности более 20% от максимальной стоимости. В этих условиях дистрибьюторы начали разгружать склады, а конечные потребители — откладывать закупки, что только усиливает спад.

Причем, если прокат в Китае теоретически еще может восстановить свои позиции, то железная руда — вряд ли. По общему мнению, спрос на этот ресурс в ближайшие месяцы упадет из-за уменьшения объемов выплавки стали, а цены — продолжат понижение. В конце сентября австралийское ЖРС в Китае стоило немногим более $60 за т CFR, а может подешеветь до $55 за т, а то и менее.

Характерно, что летом текущего года, когда руда стоила именно столько, сколько сейчас, котировки на горячекатаный прокат что китайского, что российского производства находились в интервале $430-450 за т FOB, тогда как в настоящее время — не менее $580 за т FOB. И если электрометаллурги могут объяснить рекордный разрыв в ценах на сырье и готовый прокат предельной дороговизной графитированных электродов, возникшей из-за двукратного падения китайского экспорта в текущем году, то у меткомбинатов такого оправдания нет.

Поэтому вполне вероятно, что на мировом рынке стали в следующие несколько недель действительно произойдет понижение. Хотя основная тенденция должна определиться уже в ближайшие дни, когда возобновятся торги на китайских товарных биржах, а в Турции продолжатся закупки металлолома и станет ясно, стабилизировались цены на него или продолжают валиться. Следующей же «точкой бифуркации» может стать вторая половина ноября — начало декабря, когда поступят первые данные о зимних сокращениях производства в Китае.

Значит ли это, что российские металлургические компании в ноябре, а то и во второй половине октября станут сбавлять цены на внутреннем рынке? Пока такой вариант не слишком вероятен. Как показывает опыт последних полутора лет, они очень резво взвинчивают котировки, реагируя на подорожания за рубежом, а вот в ходе последующих спадов сбавляют цены ме-е-едленно-ме-е-едленно, стараясь выжать все возможное из покупателей. Тем более, что российская стальная продукция по-прежнему пользуется устойчивым спросом за рубежом, а избытка предложения на внутреннем рынке в обозримом будущем не предвидится.

Кстати, вспомним, почему снижались цены на прокат весной текущего года. Для арматуры решающими факторами стали «нелогичный» зимний скачок, когда котировки оказались на явно завышенном уровне, и трудное вхождение в сезон, без весеннего подъема спроса со стороны строительной отрасли. Для горячекатаного проката основную роль сыграло резкое обострение конкуренции со стороны «АрселорМиттал Темиртау», перед которым тогда, в свою очередь, опустили шлагбаум в Иране.

В ближайшие месяцы ничего подобного, скорее всего, не произойдет. Российская экономика худо-бедно, но выходит на траекторию экономического роста, а минимальная инфляция, стабильный курс рубля, перспективы снижения процентных ставок и постепенный рост мировых цен на нефть будут способствовать расширению объемов потребления стальной продукции. Во втором полугодии некоторые признаки улучшения начала демонстрировать даже строительная отрасль. Что касается «Темиртау», то в последнее время казахстанский меткомбинат сократил объем поставок проката в Россию в пользу внутреннего и иранского рынков. Причем оба они находятся сейчас на подъеме.

В целом все сейчас настолько взаимосвязано, а вероятность появления новых факторов, способных заметно изменить общую картину, настолько высока, что более-менее долгосрочное прогнозирование становится в таких условиях неблагодарным, а порой и безнадежным делом. Пока впереди видится некоторое понижение котировок на сортовой и листовой прокат на мировом рынке, которое должно способствовать удешевлению стальной продукции в России в ноябре. Однако участникам рынка все равно необходимо постоянно следить за обстановкой, чтобы не пропустить неожиданностей, способных снова все повернуть в непредсказуемом направлении.

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