НТЦ Энерго-Ресурс освоил новую продукцию

НТЦ Энерго-Ресурс освоил производство новой продукции – шины медной гибкой пластинчатой по чертежам заказчика. Шины гибкие пластинчатые (также многослойные гибкие шины, шины гибкие пластинчатые, гибкие токопроводы) изготавливаются по чертежам заказчика из медных пластин толщиной 0,2-0,3 мм с контактными площадками, сформированными в монолит по технологии диффузионной сварки. Технология диффузионной сварки обеспечивает отсутствие окислов в соединении и его долговечность, однородность структуры и высокое качество, что в свою очередь ведет к отсутствию нагрева в месте соединения пластин и отсутствию электрических потерь, по сравнению с технологией пайки. Шины гибкие пластинчатые обладают большой токопроводимостью и малым тепловыделением. Контактные площадки шины гибкой пластинчатой могут быть покрыты оловом.

Технические характеристики шины медной гибкой пластинчатой:

состав: Медь М1 ГОСТ 859-2001;

толщина одной пластины: 0,2–0,3 мм;

ширина пластин: 63, 100, 120, 160 мм;

толщина контактной площадки максимальная: 40 мм;

диапазон сечений: 315–6400 мм2.

Шины медные пластинчатые применяются в оборудовании, в котором происходит регулярный изгиб токовода в одной оси, либо невозможно применение шин другой конструкции. Так, они используются в станках различного назначения, аппаратах контактной сварки, электропитании индукционных печей и печей сопротивления, подключении выпрямителей гальванических установок к трансформаторам, подключении трансформаторов к шинопроводам.