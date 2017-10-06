Участники Клуба маркетологов обсудили отраслевые тенденции

Сегодня в Москве состоялся круглый стол служб маркетинга металлургических и металлоторговых компаний, который был организован Российским союзом поставщиков металлопродукции.

В круглом столе приняли участие руководители и представители департаментов и служб маркетинга металлургических и металлоторговых компаний, в том числе: ЧТПЗ, Крафт групп, Галактика, Металл-Маркет, Метизная Торговая Компания, Стальные конструкции-Профлист, ННК Холдинг, ДИАЛВЕСТ, УК Металлинвест, Уралтрубосталь и др.

В рамках проведения круглого стола состоялся обмен мнениями об основных тенденциях отрасли и ситуации на рынке на данный момент, возможных прогнозах на ближайшее будущее. В рамках обсуждения затрагивались актуальные вопросы для различных сегментов отрасли: производство стальных труб, арматуры, плоского проката и др.

Кроме того, произошло обсуждение подготовки к выставке «Металл-Экспо 2017» и встрече Клуба в рамках деловой программы форума.

Предварительные итоги работы на рынке в текущем году и перспективы изменения ситуации обсудят участники Международной конференции "Российский рынок металлов-2017", которая состоится 13 ноября в Москве.