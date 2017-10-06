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дорожное строительство | 06 октября 2017 г. | 16:10

В Пензенской области отремонтировано более 80 км автодорог

В Пензенской области отремонтировано более 80 км автодорог

В Пензенской области выполнены работы по восстановлению изношенного дорожного покрытия на трассе М-5 «Урал» в Нижнеломовском (с 540 по 547 км) и Городищенском районах (с 662 по 678 км). Два участка общей протяженностью 34 км приведены в нормативное состояние на федеральной автомобильной дороге Р-158 Нижний Новгород-Саратов в Иссинском (с 320 по 330 км) и Пензенском районах (с 416 по 440 км). В пределах Пензенского района также проходит трасса федерального значения Р-208 Тамбов-Пенза: здесь дорожники отремонтировали 11-километровый участок с 240 по 251 км.

На всех объектах проведен комплекс мероприятий, включающий восстановление дорожного полотна, пересечений и примыканий к трассе, укрепление обочин. На отрезке со 179 по 194 км, расположенном на территории Белинского и Каменского районов, выполнено устройство защитного слоя типа «Сларри-Сил». Использование данной технологии позволяет восстановить эксплуатационные параметры верхних слоев дорожной одежды и устранить колейность.

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Продолжается капитальный ремонт пяти участков федеральных дорог региона. В 2017 г. работы будут завершены около г. Пенза на трассах Р-208 (с 272 по 278 км) и М-5 «Урал» (с 617 по 626 км).

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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