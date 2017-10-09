Уралэлектромедь запускает собственную мини-ТЭЦ

Уралэлектромедь (входит в УГМК) приступила к запуску мини-ТЭЦ мощностью 2,4 МВт в филиале «Производство сплавов цветных металлов» (ПСЦМ). Стоимость проекта составила 187 млн руб.

По словам директора по строительству и реконструкции предприятия Вадима Миронова, автономная мини-ТЭЦ строится в рамках программы по развитию, модернизации и повышению надежности энергохозяйства филиала ПСЦМ на 2017-2018 гг.

На данном объекте применены два водогрейных котла немецкой фирмы BOSCH общей мощностью 7,2 Гкал/час и две газопоршневые когенерационные установки чешской фирмы TEDOM общей электрической мощностью 2,4 МВт и общей тепловой мощностью 2,2 Гкал/ч (предназначены для совместного производства тепла и электроэнергии). Кроме того, смонтированы распредустройство, химводоподготовка, три теплообменника и система автоматического управления. Мини-ТЭЦ подобного типа имеют высокий коэффициент полезного действия, экологически безопасны, могут располагаться в непосредственной близости от объекта энергоснабжения, что исключает строительство дорогостоящих тепловых сетей и ЛЭП.

Запуск мини-ТЭЦ будет осуществлен в два этапа: сначала котельная, а затем когенерационные установки. На данный момент один водогрейный котел уже используется для обогрева цехов и подразделений завода, специалисты компании «ЭнергоРосСтрой» продолжают его пуско-наладку для отработки необходимых режимов. Одновременно ведется настройка программного обеспечения для управления котельной и предотвращения аварийных ситуаций.

Ко второму этапу планируется приступить в ноябре: настройка автоматики когенерационных установок будет осуществляться под руководством сервисного инженера компании-производителя. В полную силу мини-ТЭЦ заработает к концу текущего года.