Карабашмедь приступила к монтажу конвертеров

В металлургическом цехе Карабашмеди (Челябинская область, входит в Группу Русская медная компания) приступили к монтажу трех современных конвертеров Kumera емкостью 150 т каждый с газоплотными и аспирационными напыльниками и нового газоочистного оборудования. Новая техника позволит повысить производительность и экологическую безопасность предприятия.

В настоящее время в цех завезен и установлен на раму с роликоопорами первый конвертер. Работы проводятся в рамках планового ремонта, который стартовал на предприятии в конце сентября. Всего в период ремонта планируется установить два из трех новых конвертеров.

С 2004 г. Русская медная компания направила на модернизацию Карабашмеди порядка 18 млрд руб. В 2018 г. планируется инвестировать еще порядка 2 млрд руб. в техническое перевооружение и повышение экологической безопасности производства. Реализация проекта позволит увеличить мощность завода до 150 тыс. т черновой меди в год, в том числе 130 тыс. т – из минерального сырья. Сейчас мощности предприятия составляют 130 тыс. т черновой меди в год, в том числе из минерального сырья – 110 тыс. т.