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Металлолом , железная руда , коксующийся уголь , Мировой рынок стали | 06 октября 2017 г. | 14:20

Источники спада. Мировой рынок металлургического сырья: 21 сентября — 5 октября

Источники спада. Мировой рынок металлургического сырья: 21 сентября — 5 октября
В первую неделю октября покупательская активность на мировом рынке металлургического сырья была минимальной. В Китае праздновали очередную годовщину основания КНР, а турецкие компании, закупившие значительные объемы металлолома в конце сентября и добившиеся падения цен, в среднем, более чем на $50 за т по сравнению с началом месяца, на время приостановили импортные операции. Так или иначе, рынок встречает четвертый квартал примерно на тех же рубежах, на которых он начал третий. И если поставщики лома не теряют надежды на восстановление, то для железной руды вероятность возвращения на прежние высоты выглядит незначительной.
  • Причиной резкого падения стали, прежде всего, излишки лома, образовавшиеся в США. Многие американские металлургические компании рассчитывали, что осенью текущего года спрос на стальную продукцию в стране подскочит, в частности, благодаря государственным инвестициям в инфраструктуру. Однако этого не произошло.
  • Турецкие металлурги сами были крайне заинтересованы в снижении стоимости сырья из-за внезапно и резко выросших затрат на графитированные электроды. Именно по этой причине разрыв в ценах на лом и товарную заготовку достиг к настоящему времени рекордно высокого уровня.
  • Китайские власти требуют снижения загрузки мощностей национальных металлургических компаний на время отопительного сезона, чтобы хоть немного уменьшить загрязнение атмосферного воздуха в промышленных городах востока и северо-востока страны. А ожидаемое уменьшение выплавки стали неизбежно приведет к сужению спроса на сырье.
  • За две последние недели сентября котировки на коксующийся уголь на Шанхайской товарной бирже упали на 23%, опустившись до июльских значений. На мировом рынке спад имел, правда, менее выраженный характер, но падение происходит и там со скоростью порядка $5-10 за т в неделю.

С полным текстом обзора Вы можете ознакомиться по ссылке.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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