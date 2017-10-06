Источники спада. Мировой рынок металлургического сырья: 21 сентября — 5 октября

В первую неделю октября покупательская активность на мировом рынке металлургического сырья была минимальной. В Китае праздновали очередную годовщину основания КНР, а турецкие компании, закупившие значительные объемы металлолома в конце сентября и добившиеся падения цен, в среднем, более чем на

$

50 за т по сравнению с началом месяца, на время приостановили импортные операции. Так или иначе, рынок встречает четвертый квартал примерно на тех же рубежах, на которых он начал третий. И если поставщики лома не теряют надежды на восстановление, то для железной руды вероятность возвращения на прежние высоты выглядит незначительной.

Причиной резкого падения стали, прежде всего, излишки лома, образовавшиеся в США. Многие американские металлургические компании рассчитывали, что осенью текущего года спрос на стальную продукцию в стране подскочит, в частности, благодаря государственным инвестициям в инфраструктуру. Однако этого не произошло.

Турецкие металлурги сами были крайне заинтересованы в снижении стоимости сырья из-за внезапно и резко выросших затрат на графитированные электроды. Именно по этой причине разрыв в ценах на лом и товарную заготовку достиг к настоящему времени рекордно высокого уровня.

Китайские власти требуют снижения загрузки мощностей национальных металлургических компаний на время отопительного сезона, чтобы хоть немного уменьшить загрязнение атмосферного воздуха в промышленных городах востока и северо-востока страны. А ожидаемое уменьшение выплавки стали неизбежно приведет к сужению спроса на сырье.

За две последние недели сентября котировки на коксующийся уголь на Шанхайской товарной бирже упали на 23%, опустившись до июльских значений. На мировом рынке спад имел, правда, менее выраженный характер, но падение происходит и там со скоростью порядка $ 5-10 за т в неделю.

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