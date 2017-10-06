Завершается регистрация на конференцию "Медь, латунь, бронза-2017"

Регистрация на 6-ю Общероссийскую конференцию «Медь, латунь, бронза-2017» (12-13 октября, Екатеринбург) вошла в завершающую фазу.

На сегодняшний день определились почти все ключевые докладчики – руководители лидирующих российских компаний по производству и дистрибьюции различных видов продукции из меди и ее сплавов. Среди них – топ-менеджеры УГМК-ОЦМ, Завода качественных сплавов, Элката, Уральского медного проката, Галактики, Листа, Актимисты и др.

Среди зарегистрировавшихся в настоящее время на конференции - руководители и специалисты компаний Росскат, Металлсервис, РосЦветМет, НОРМЕТИПЭКС, Пермметалл, Ростехком, Сталь Сервис, ЛУВАТА Санкт-Петербург, Холдинг Кабельный Альянс, БВБ-альянс и т.д.

Также участников конференции ждет экскурсионная поездка по Екатеринбургу, включая посещение музея истории и археологии Урала, музея Б.Н. Ельцина, а также других достопримечательностей города.

Конференция начнет свою работу менее чем через неделю. Еще есть время, чтобы зарегистрироваться.