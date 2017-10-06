ОСК завершила госиспытания фрегата «Адмирал Макаров»

Объединенная судостроительная корпорация завершила государственные испытания фрегата «Адмирал Макаров» и ремонт атомной подводной лодки Северного флота «Орел», сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.

«В число приоритетов российской военной политики входит укрепление мощи Военно-морского флота. С этой целью ежегодно в его состав вводятся современные корабли и суда, ремонтируются и модернизируются имеющиеся», – отметил С. Шойгу.

По словам министра, корпорация также передала Тихоокеанскому флоту новый корвет «Совершенный» и провела сервисное обслуживание кораблей и судов, участвовавших в главном военно-морском параде и учении «Запад-2017».