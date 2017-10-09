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Среднеуральский медеплавильный завод , УГМК , модернизация производства , Медь | 09 октября 2017 г. | 07:15

СУМЗ сносит последние объекты отражающего передела

СУМЗ сносит последние объекты отражающего передела

В медеплавильном цехе Среднеуральского медеплавильного завода (входит в УГМК) завершают ликвидацию системы газоходов испарительного охлаждения, одного борова отражательной печи №1, а также котла-утилизатора печи №2 и здания котельной. Газоходы испарительного охлаждения, борова, котел-утилизатор БКЗ (Барнаульский котельный завод) и здание котельной – это последние объекты отражательного передела, которые еще оставались на территории СУМЗа. Их запланировано ликвидировать в текущем году.

Сегодня здание отражательного передела снесено, от отражательных печей остались только фундаменты, впечатляющие колоссальными размерами. Сейчас идет большая работа по ликвидации системы газоходов, идущих к зданию УТЭЦ, и котла-утилизатора на участке отражательного передела. Разбор кирпичной кладки и металлоконструкций выполняет подрядная организация «ОВА» (г. Пермь).

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«Все работы на этих объектах ведутся в соответствии с графиком, выполнено порядка 60% всех работ. Своевременно вывозятся металлолом и горы ломаного огнеупорного кирпича», – отметил заместитель начальника медеплавильного цеха Руслан Салимов, курирующий работы.

Меньше чем через месяц работы по демонтажу планируется завершить. Затем вывезут мусор, выровняют площадку и благоустроят. На ликвидацию последних объектов отражательного передела СУМЗ направил 7 млн руб.

От неблагоприятных в плане экологии отражательных печей на предприятии окончательно отказались в 2005 г. в связи с полным переходом на технологию плавки в жидкой ванне. Сейчас завод работает на двух печах Ванюкова, что позволило увеличить мощность медеплавильного производства до 150 тыс. т черновой меди в год и дало возможность утилизировать отходящие газы на 99,97%.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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