Северсталь представила продукцию для нефтегазового комплекса

Северсталь принимает участие в выставочных и конгрессных мероприятиях VII Петербургского Международного газового форума, который проходит в конгрессно-выставочном центре ЭКСПОФОРУМ с 3 по 6 октября.

В рамках выставочного блока, посвященного импортозамещению в газовой отрасли, «Северсталь» представила стенд, демонстрирующий инновационные решения для ПАО «Газпром». В частности, одним из его экспонатов стал образец металла с 9%-м содержанием никеля, освоенного в рамках реализации программы импортозамещения конструкционных материалов. Это криогенная низкоуглеродистая сталь, обладающая высокой хладостойкостью при низких температурах (до -196°С), сохраняющая при этом свою пластичность и прочностные характеристики. Металл предназначен для изготовления внутренней оболочки резервуаров хранения и транспортировки сжиженного природного газа.

Во время форума Ижорский трубный завод (ИТЗ, дивизион «Северсталь Российская сталь») получил сертификат соответствия высшего класса Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ на серийно выпускаемые трубы большого диаметра. Сертификат директору по маркетингу АО «Северсталь Менеджмент» Дмитрию Горошкову вручил заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов. Система ИНТЕРГАЗСЕРТ призвана подтверждать соответствие продукции, работ, услуг и систем менеджмента документам национальной системы стандартизации и стандартам ПАО «Газпром». Получению сертификата высшего класса на продукцию предшествовали несколько этапов сертификационных действий, которые включали проведение оценки производства, сертификацию системы менеджмента качества ИТЗ в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, оценку деловой репутации, проведение испытаний образцов продукции.

«Успешное прохождение сертификации является дополнительным подтверждением компетенций ИТЗ, надежности предприятия как поставщика и партнера, - комментирует Дмитрий Горошков. – Подобную сертификацию «Северсталь» реализует по всей цепочке производства – от выплавки сляба, до выпуска трубы. Она способствует развитию, совершенствованию бизнес-процессов, работ и услуг в соответствии с текущими и перспективными требованиями клиента».