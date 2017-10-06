Switch to English
Северсталь , нефтегазовая промышленность | 06 октября 2017 г. | 13:28

Северсталь представила продукцию для нефтегазового комплекса

Северсталь представила продукцию для нефтегазового комплекса

Северсталь принимает участие в выставочных и конгрессных мероприятиях VII Петербургского Международного газового форума, который проходит в конгрессно-выставочном центре ЭКСПОФОРУМ с 3 по 6 октября.

В рамках выставочного блока, посвященного импортозамещению в газовой отрасли, «Северсталь» представила стенд, демонстрирующий инновационные решения для ПАО «Газпром». В частности, одним из его экспонатов стал образец металла с 9%-м содержанием никеля, освоенного в рамках реализации программы импортозамещения конструкционных материалов. Это криогенная низкоуглеродистая сталь, обладающая высокой хладостойкостью при низких температурах (до -196°С), сохраняющая при этом свою пластичность и прочностные характеристики. Металл предназначен для изготовления внутренней оболочки резервуаров хранения и транспортировки сжиженного природного газа.

Новости по теме
08 сентября 2017 г. Северсталь предупреждает о незаконном использовании своей торговой марки

Во время форума Ижорский трубный завод (ИТЗ, дивизион «Северсталь Российская сталь») получил сертификат соответствия высшего класса Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ на серийно выпускаемые трубы большого диаметра. Сертификат директору по маркетингу АО «Северсталь Менеджмент» Дмитрию Горошкову вручил заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов. Система ИНТЕРГАЗСЕРТ призвана подтверждать соответствие продукции, работ, услуг и систем менеджмента документам национальной системы стандартизации и стандартам ПАО «Газпром». Получению сертификата высшего класса на продукцию предшествовали несколько этапов сертификационных действий, которые включали проведение оценки производства, сертификацию системы менеджмента качества ИТЗ в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, оценку деловой репутации, проведение испытаний образцов продукции.

«Успешное прохождение сертификации является дополнительным подтверждением компетенций ИТЗ, надежности предприятия как поставщика и партнера, - комментирует Дмитрий Горошков. – Подобную сертификацию «Северсталь» реализует по всей цепочке производства – от выплавки сляба, до выпуска трубы. Она способствует развитию, совершенствованию бизнес-процессов, работ и услуг в соответствии с текущими и перспективными требованиями клиента».

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Просмотров: 49

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.

Новости по этой теме:

05.10.2017
Северсталь поставит 3 тыс. т проката для строительства Курской АЭС
04.10.2017
На Оленегорском ГОКе «Северстали» монтируют новый дробильно-сортировочный комплекс
03.10.2017
В дивизионе «Северсталь Российская сталь» - новые назначения
29.09.2017
"Эр Ликид Северсталь": 10-летнее стратегическое партнерство с ключевым клиентом
28.09.2017
ЧерМК повышает энергоэффективность производства технических газов
27.09.2017
Северсталь обновляет крановое оборудование на ЧерМК
25.09.2017
Северсталь завершила капитальный ремонт доменной печи №1 ЧерМК
21.09.2017
Северсталь модернизирует инспекционные системы за 40 млн. руб.
20.09.2017
Олкон обновляет парк большегрузной техники
20.09.2017
Северсталь поставит 8 тыс. т мостовых сталей для строительства моста в Москве
Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter