Покупатели металлопродукции активно готовятся к встречам с металлургами

На этой неделе ежедневная посещаемость сайта Металл-Экспо'2017 превысила 1000 человек. Большинство из них - это конечные потребители, а также представители металлоторговых и снабженческих компаний.

Наиболее популярные разделы сайта - это "Программа" и "Список участников". В разделе "Программа" можно ознакомиться с подробным планом мероприятий традиционной Недели металлов в Москве, в рамках которой пройдет более 40 конференций, семинаров, круглых столов, совещаний, презентаций по различным сегментам металлургии, машиностроения, стройиндустрии и др.

В разделе "Список участников" можно ознакомиться со всеми участниками выставки, их сферой деятельности, производимой продукцией и наметить для себя перечень компаний и номера их стендов для посещения.

Ежегодно выставку Металл-Экспо посещают более 25 тыс. руководителей и специалистов предприятий всех отраслей экономики и металлоторговли. Это во многом связано с тем, что большая часть участников выставки представлена руководителями и ведущими специалистами, с которыми можно компетентно обсуждать планы сотрудничества и взаимодействия.

К началу ноября ежедневная посещаемость сайта выставки Металл-Экспо'2017 превысит 5000.