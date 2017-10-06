Switch to English
Металл-экспо'2017 | 06 октября 2017 г. | 12:02

Покупатели металлопродукции активно готовятся к встречам с металлургами

Покупатели металлопродукции активно готовятся к встречам с металлургами

На этой неделе ежедневная посещаемость сайта Металл-Экспо'2017 превысила 1000 человек. Большинство из них - это конечные потребители, а также представители металлоторговых и снабженческих компаний.

Наиболее популярные разделы сайта - это "Программа" и "Список участников". В разделе "Программа" можно ознакомиться с подробным планом мероприятий традиционной Недели металлов в Москве, в рамках которой пройдет более 40 конференций, семинаров, круглых столов, совещаний, презентаций по различным сегментам металлургии, машиностроения, стройиндустрии и др.

В разделе "Список участников" можно ознакомиться со всеми участниками выставки, их сферой деятельности, производимой продукцией и наметить для себя перечень компаний и номера их стендов для посещения.

Новости по теме
07 сентября 2017 г. Приглашаем ознакомиться с предварительным списком участников "Металл-Экспо'2017"

Ежегодно выставку Металл-Экспо посещают более 25 тыс. руководителей и специалистов предприятий всех отраслей экономики и металлоторговли. Это во многом связано с тем, что большая часть участников выставки представлена руководителями и ведущими специалистами, с которыми можно компетентно обсуждать планы сотрудничества и взаимодействия.

К началу ноября ежедневная посещаемость сайта выставки Металл-Экспо'2017 превысит 5000.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Просмотров: 79

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.

Новости по этой теме:

05.10.2017
Крафт Групп приглашает на Международную промышленную выставку «Металл Экспо 2017»
02.10.2017
Российские меткомпании проведут на "Металл-Экспо'2017" серию презентаций
28.09.2017
Ведущие отечественные металлотрейдеры примут участие в "Металл-Экспо'2017"
27.09.2017
Утверждена программа Недели металлов в Москве'2017
25.09.2017
Оргкомитет Металл-Экспо обсудит и утвердит деловую программу Осенней недели металлов в Москве
07.09.2017
Приглашаем ознакомиться с предварительным списком участников "Металл-Экспо'2017"
01.09.2017
Ведущие меткомпании представят свои возможности на "Металл-Экспо'2017"
30.08.2017
Подготовка "Металл-Экспо'2017" выходит на финишную прямую
28.04.2017
Металлургам представят новые отечественные и зарубежные технологии и оборудование
Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter