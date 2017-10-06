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Авиастроение , Вертолеты России , Вертолетостроение | 06 октября 2017 г. | 13:05

Два Ми-8МТВ-1 переданы в адрес ГТЛК

Два Ми-8МТВ-1 переданы в адрес ГТЛК

Холдинг «Вертолеты России» в рамках контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) передал очередную партию вертолетов Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода (КВЗ). Две машины, оснащенные медицинским модулем, отправлены конечным эксплуатантам – авиакомпаниям «Алтайские авиалинии» и «ЧукотАВИА». Техника будет применяться для экстренной помощи людям, проживающим в труднодоступных районах.

«На сегодняшний день холдинг ведет своевременные поставки медицинских вертолетов, которые сразу же приступают к выполнению задач – спасению человеческих жизней. Надеемся, что в дальнейшем география этой программы будет расширена, что позволит нам обеспечить столь необходимой воздушной скорой помощью еще больше регионов», – подчеркнул заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин.

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В 2017 г. «Вертолеты России» должны поставить ГТЛК 10 машин Ми-8МТВ-1, 13 единиц Ми-8АМТ и 6 «Ансатов». Согласно контракту, вертолеты будут задействованы в реализации приоритетного проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Кроме того, холдинг и ГТЛК в рамках международного авиакосмического салона МАКС-2017 заключили соглашение о поставке в 2018 г. еще 31 вертолета: 13 единиц Ми-8АМТ производства Улан-Удэнского авиационного завода, а также 6 Ми-8МТВ-1 и 12 «Ансатов», производимых на Казанском вертолетном заводе.

Вертолет среднего класса Ми-8МТВ-1 обладает улучшенными летно-техническими характеристиками. Многоцелевые машины семейства Ми-8МТВ-1 имеют уникальные летно-технические и эксплуатационные характеристики, они могут быть использованы практически во всех климатических условиях. Конструкция и оборудование этой авиатехники позволяют эксплуатировать ее при автономном базировании на необорудованных площадках.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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