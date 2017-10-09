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Новгородский металлургический завод , модернизация оборудования | 09 октября 2017 г. | 09:19

НМЗ обновил парк спецтехники

НМЗ обновил парк спецтехники

Новгородский металлургический завод (НМЗ, входит в Группу Русская медная компания) приобрел мини-погрузчик ЧЕТРА МКСМ-800 стоимостью 1,7 млн руб.

Техника подобного класса используется на НМЗ для подготовки тары со шлаками для дальнейшей переработки в троф-конвертере, формирования тары с флюсующим материалом (железный лом, доменный присад, известь, песок), а зимой – дополнительно для уборки снега на территории медеплавильного цеха.

Погрузчик ЧЕТРА МКСМ-800, поступивший на предприятие, оснащен дизельным двигателем Deutz (Германия). Машина отличается крайне малым радиусом поворота, простотой в управлении, плавностью хода и безопасностью. Экономичный и компактный погрузчик может оснащаться 17 типами навесного оборудования: дорожной щеткой, снегоочистителем, агрегатом для разбрасывания противоледных материалов, поворотным отвалом и др. При этом смена навесного оборудования осуществляется быстро и без дополнительных инструментов.

Сейчас в парке техники НМЗ работает два современных мини-погрузчика.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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