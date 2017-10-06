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Великобритания , машиностроение , сортовой прокат , восстановление , Liberty House | 06 октября 2017 г. | 09:44

Liberty House продолжает увеличивать производство стали в Великобритании

Liberty House продолжает увеличивать производство стали в Великобритании
Британская компания Liberty House сообщила о намерении возобновить работу второй электродуговой печи на своем заводе Aldwarke в г. Ротерхэме на севере Англии, входящем в подразделение Liberty Special Steels.

Агрегат мощностью около 650 тыс. т в год планируется ввести в эксплуатацию в конце первого квартала 2018 г. Это позволит удвоить производство стали на предприятии и довести его до 1,3 млн. т в год. За счет этого предполагается увеличить выпуск высококачественного сортового проката для автомобилестроения и машиностроительной отрасли.

При этом Liberty уже запустила на заводе Aldwarke остановленную два года назад установку для литья блюмов малых размеров, которые используются в качестве полуфабрикатов для получения высококачественных прутков, а на соседнем предприятии Thrybergh — моталку.

Liberty приобрела подразделение Speciality Steels, насчитывающее пять заводов в Великобритании, у индийской группы Tata Steel в мае 2017 г. В настоящее время компания стартовала в нем инвестиционную программу объемом 20 млн. ф.ст., направленную на возобновление работы простаивающего оборудования, модернизацию и расширение производительности.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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