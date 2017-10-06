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Железнодорожный транспорт | 06 октября 2017 г. | 12:07

Состоялось первое заседание Сектора по развитию железнодорожного транспорта необщего пользования РСПП

Состоялось первое заседание Сектора по развитию железнодорожного транспорта необщего пользования РСПП

Состоялось первое заседание Сектора по развитию железнодорожного транспорта необщего пользования, созданного в составе Подкомиссии по железнодорожному транспорту и железнодорожной инфраструктуре Комиссии по транспорту РСПП.

В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы о регламентации использования инновационного подвижного состава на инфраструктуре необщего пользования, об обеспечении сохранности вагонного парка при погрузке и выгрузке, о корректировке проекта правил выдачи технических условий и согласования проектной документации ОАО «РЖД» для проектов строительства и реконструкции примыкания железнодорожных путей необщего пользования.

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Члены сектора, представляющие российские компании и отраслевые союзы, такие как «Национальный союза железнодорожников», ООО Управляющая компания «НефтеТрансСервис», ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС», Группа компаний «Новотранс» пришли к консолидированному мнению, что процедура примыкания инфраструктуры необщего пользования к путям общего пользования должна быть упрощена и дебюрократизирована, а также высказались за последовательное совершенствование нормативной базы, регламентирующей перевалку грузов в портах с целью повышения сохранности грузовых вагонов.

«Основными задачами сектора являются работа по совершенствованию нормативно-технической базы, регулирующей деятельность железнодорожного транспорта необщего пользования, а также координация деятельности хозяйствующих субъектов в рамках компетенций Комиссии по транспорту РСПП, - пояснил Председатель подкомиссии по железнодорожному транспорту РСПП, генеральный директор АО «Институт экономики и развития транспорта» Федор Пехтерев. – Создание сектора завершило процесс формирования общественных институтов, необходимых для гармонизации отношений между бизнесом, регуляторами и собственником инфраструктуры общего пользования - ОАО «РЖД». Прошедшее мероприятие показало, что владельцы инфраструктуры необщего пользования готовы поднимать существенные для рынка темы. Это, пожалуй, главный результат первого заседания сектора».

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«В России работают более 20 тысяч самостоятельных железнодорожных хозяйств промышленных предприятий. Этот сегмент российской экономики активно развивается. Уверен, что созданный сектор сможет эффективно представлять интересы частных компаний, работающих в железнодорожной сфере», - заявил руководитель сектора, член Правления РСПП, президент Группы компаний «Новотранс» Константин Гончаров.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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