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Грузоперевозки | 06 октября 2017 г. | 07:15

ГК «Вологодские лесопромышленники» приобрела платформы для перевозки леса производства «ТихвинСпецМаш»

ГК «Вологодские лесопромышленники» приобрела платформы для перевозки леса производства «ТихвинСпецМаш»

Завод «ТихвинСпецМаш» (ТСМ, входит в железнодорожный холдинг НПК «Объединенная Вагонная Компания») отправил крупную партию вагонов-платформ нового поколения в адрес Группы компаний «Вологодские лесопромышленники» — одной из крупнейших лесопромышленных компаний Северо-Запада России.

Платформа для перевозки лесоматериалов модели 13-6852-02 обладает улучшенными техническими характеристиками, высокими показателями надежности и эргономики. Конструкторам ВНИЦТТ (входит в состав НПК ОВК) удалось создать модель лесовоза, которая обеспечивает экономический эффект для собственника подвижного состава, грузоотправителя и владельца инфраструктуры. Эффект достигается за счет повышенной погрузки (+15%), сокращения количества отцепок в текущий ремонт и, как следствие, непроизводительного простоя, что ведет к увеличению оборачиваемости при сокращении потребного парка вагонов и снижению эксплуатационных затрат на его техническое содержание.

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Благодаря стойкам увеличенной высоты объем кузова составляет 122 м?, что позволяет использовать полную грузоподъемность вагона. Повышенный объем в сочетании с увеличенной грузоподъемностью позволяют полностью реализовать эффект от ходовой части с осевой нагрузкой 25 тс и дополнительно загрузить в вагон до 10 кубометров лесоматериала без дополнительных затрат на тариф. Погрузочная длина вагона позволяет беспрепятственно перевозить штабели лесоматериалов от трех до шести метров. Примененные инженерные решения обеспечивают удобство погрузки и выгрузки, а также проверку груза в пути следования.

Снижение стоимости обслуживания вагона на всем жизненном цикле и повышение его эксплуатационной эффективности также обеспечивается увеличенными межремонтными интервалами, которые составляют 800 тыс. км или 8 лет (вагону требуется в 3 раза меньше плановых ремонтов по сравнению с существующими аналогами) на протяжении срока службы в 40 лет.

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Алексей Алексеев, генеральный директор ГК «Вологодские лесопромышленники», отметил: «Лесозаготовительные предприятия Группы компаний «Вологодские лесопромышленники» поставляют железнодорожным транспортом широкий ассортимент лесопродукции покупателям как на внутренний рынок, так и за рубеж. Для оптимизации транспортной составляющей используются различные виды подвижного состава. Лесовозные платформы производства «ТихвинСпецМаш» обладают такими преимуществами, как повышенная грузоподъемность, увеличенная кубатура погрузки в пределах кузова, высокие сроки межремонтного пробега. С помощью эффективного использования упомянутых преимуществ мы рассчитываем оптимизировать логистические затраты при поставках покупателям на рынке РФ».

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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