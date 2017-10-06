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титан | 06 октября 2017 г. | 12:23

Ученые УрФУ разработают для «Крымского титана» технологию переработки отходов

Ученые УрФУ разработают для «Крымского титана» технологию переработки отходов

Ученые Уральского федерального университета разработают технологию комплексной переработки отходов для предприятия «Крымский титан». Проект под руководством директора физико-технологического института УрФУ Владимира Рычкова вошел в число победителей конкурса федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы». За три года в научные исследования будет вложено 30 млн рублей.

Тема проекта-победителя физико-технологического института УрФУ — «Разработка комплексной технологии переработки гидролизной серной кислоты — отхода производства пигментного диоксида титана по сульфатной технологии с получением оксида скандия, нанокристаллического диоксида титана и возврата в основное производство очищенной серной кислоты».

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Сегодня выбросы предприятия «Крымский титан» от химического производства составляют до 50 % от общего объема выбросов стационарными источниками Крыма. При этом опасность представляет кислотонакопитель сернокислотного производства, в котором сосредоточено более 70 млн. м? кислых стоков. Огромное количество отходов связано с тем, что предприятие работает по устаревшей и дорогостоящей технологии, которая является рентабельной исключительно при больших объемах выпуска продукции.

По словам Владимира Рычкова, проведённые сотрудниками ФТИ УрФУ исследования химического состава продуктов кислотонакопителя показали, что каждый год в него поступает около десяти тонн оксида скандия и 4 000 тонн диоксида титана.

«В последнее время нанокристаллический диоксид титана начинают применять в различных областях науки, техники, медицины, охраны окружающей среды, — говорит Владимир Рычков. — С его добавлением можно получать множество материалов, обладающих уникальными свойствами. Это фотокатализаторы, сенсибилизаторы для солнечных элементов, оптические материалы и т.д. Известно, что на основе нанокристаллического диоксида титана производится пищевая добавка Е171. Этот продукт в России импортируется на 100 %».

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Таким образом, комплексная переработка отходов кислотонакопителя с выделением серной кислоты вернет их в производство и, соответственно, уменьшит потери и экологическую нагрузку на предприятие. Также это позволит извлечь редкие металлы и получить из них продукты, на которые всегда стабильно большой спрос и небольшой процент предложений на рынке.

«Очень важно, что по данному проекту у вуза есть конкретный индустриальный партнер, – комментирует итоги конкурса проректор УрФУ по науке Владимир Кружаев. – То есть он реализуются в интересах реальной потребности промышленного предприятия. Индустриальный партнер обеспечит софинансирование научных исследований и будет использовать затем их результаты в своей работе».

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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