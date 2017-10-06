Ученые УрФУ разработают для «Крымского титана» технологию переработки отходов

Ученые Уральского федерального университета разработают технологию комплексной переработки отходов для предприятия «Крымский титан». Проект под руководством директора физико-технологического института УрФУ Владимира Рычкова вошел в число победителей конкурса федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы». За три года в научные исследования будет вложено 30 млн рублей.

Тема проекта-победителя физико-технологического института УрФУ — «Разработка комплексной технологии переработки гидролизной серной кислоты — отхода производства пигментного диоксида титана по сульфатной технологии с получением оксида скандия, нанокристаллического диоксида титана и возврата в основное производство очищенной серной кислоты».

Сегодня выбросы предприятия «Крымский титан» от химического производства составляют до 50 % от общего объема выбросов стационарными источниками Крыма. При этом опасность представляет кислотонакопитель сернокислотного производства, в котором сосредоточено более 70 млн. м? кислых стоков. Огромное количество отходов связано с тем, что предприятие работает по устаревшей и дорогостоящей технологии, которая является рентабельной исключительно при больших объемах выпуска продукции.

По словам Владимира Рычкова, проведённые сотрудниками ФТИ УрФУ исследования химического состава продуктов кислотонакопителя показали, что каждый год в него поступает около десяти тонн оксида скандия и 4 000 тонн диоксида титана.

«В последнее время нанокристаллический диоксид титана начинают применять в различных областях науки, техники, медицины, охраны окружающей среды, — говорит Владимир Рычков. — С его добавлением можно получать множество материалов, обладающих уникальными свойствами. Это фотокатализаторы, сенсибилизаторы для солнечных элементов, оптические материалы и т.д. Известно, что на основе нанокристаллического диоксида титана производится пищевая добавка Е171. Этот продукт в России импортируется на 100 %».

Таким образом, комплексная переработка отходов кислотонакопителя с выделением серной кислоты вернет их в производство и, соответственно, уменьшит потери и экологическую нагрузку на предприятие. Также это позволит извлечь редкие металлы и получить из них продукты, на которые всегда стабильно большой спрос и небольшой процент предложений на рынке.

«Очень важно, что по данному проекту у вуза есть конкретный индустриальный партнер, – комментирует итоги конкурса проректор УрФУ по науке Владимир Кружаев. – То есть он реализуются в интересах реальной потребности промышленного предприятия. Индустриальный партнер обеспечит софинансирование научных исследований и будет использовать затем их результаты в своей работе».