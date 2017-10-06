Волгоградская площадка «Северсталь-метиза» презентует партнерам новое оборудование

В канатном цехе филиала «Волгоградский» АО «Северсталь канаты» (входит в ОАО «Северсталь-метиз», метизную группу ПАО «Северсталь») прошла конференция дилеров компании. В ней приняло участие около 20 руководителей и представителей компаний-партнеров из России и стран СНГ.

Дилеры компании, посещавшие волгоградскую площадку два года назад, отметили высокие темпы технического переоснащения предприятия. Они положительно оценили ход реализации проекта по развитию производства специальных канатов. Только в этом году в его рамках пущены в эксплуатацию современная линия по нанесению покрытия на сердечник и канат, а также канатная машина, на которой выпускаются уникальные изделия для добывающей промышленности. Модернизация набирает силу и к реализации готовятся другие инвестиционные проекты.

Одним из ключевых моментов стали презентации компании «Северсталь канаты» и дилеров. Общение в формате «вопрос-ответ» было оживленным и продуктивным. Мероприятие завершилось награждением трех лучших партнеров.

«Такой комбинированный формат - конференция в сочетании с посещением производственных участков - позволяет общаться более предметно. Партнеры видят возможности и потенциал нашей компании, из первых рук получают информацию о перспективных НВП. Взаимное общение позволяет строить максимально эффективную политику работы с дилерами», - комментирует Вячеслав Ширяевский, директор АО «Северсталь канаты».