Газпром построит сеть газозаправочных станций на ЦКАД

Автодор и Газпром подписали соглашение о сотрудничестве по созданию газозаправочной инфраструктуры на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД), в рамках которого Газпром планирует к 2025 г. построить девять газозаправочных станций на ЦКАД.

Автодор со своей стороны должен обеспечить выделение земельных участков. Также стороны договорились о разработке предложений по строительству и эксплуатации на трассе ЦКАД многофункциональных зон дорожного сервиса, включая инфраструктуру для развития велоспорта и велотуризма.

ЦКАД сейчас строится. Магистраль призвана освободить городские вылетные магистрали и МКАД от транзитной нагрузки и стать основой опорной сети скоростных магистральных автодорог России и частью международных транспортных коридоров. Общая протяженность магистрали – более 300 км.

Также компании подписали «дорожную карту» по развитию газозаправочной инфраструктуры на федеральных автодорогах, входящих в зону ответственности Автодора. Газпром будет строить новые автомобильные газонаполнительные компрессорные станции, криогенные автозаправочные станции на автотрассах с большими грузо- и пассажирскими потоками и вблизи крупных транспортных узлов, а Автодор – предоставлять земельные участки. До 2021 г. до 32 таких объектов появится на автотрассе М-11 «Москва – Санкт-Петербург», также их создание предполагается на трассах М-1 «Беларусь», М-4 «Дон» и ЦКАД. На втором этапе до 2030 г. до 29 газозаправочных станций будет строиться на трассах М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», ЦКАД, участках маршрутов «Европа – Западный Китай» и «Запад – Восток».