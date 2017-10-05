А ГРУПП запустил в эксплуатацию новый складской комплекс

Сегодня в Московской области состоялся круглый стол «Логистика на крупных складских комплексах», который был организован Российским союзом поставщиков металлопродукции совместно с компанией А ГРУПП . Участие в нем приняли более 60 представителей металлоторговых компаний из различных регионов РФ, в том числе Ариэль Металл, ТД Уралтрубосталь, Брок-Инвест-Сервис, Волжский ТПЗ, Королевский трубный завод, Юнона-2, Феррум, Таврос, Металл Маркет, УралМеталлЭнерго, ПромТех, ГК Протэк, Ромэк, Сантехкомплект, Северсталь-Дистрибуция, Санеста Металл, Стальные конструкции-Профлист, УК Металлинвест, УПТК-65 и др.

Деловая поездка началась с открытия складского комплекса А ГРУПП, построенного компанией в пос.Большое Толбино Подольского района в Подмосковье. Этот объект занимает площадь около 9 Га, имея мощность единовременного хранения - 50 тыс. т металлопродукции в широком ассортименте. Этот комплекс включает пять площадок (крытых и открытых), оборудованные 18 кранами, что позволяет компании одновременно обрабатывать 18 транспортных средств.

Далее участники мероприятия посетили СК «Подольский» компании Ариэль Металл, где также состоялся обмен мнениями относительно тенденций развития современной логистики на металлобазах, особенностей строительства современных комплексов, современных методов организации складской логистики на металлобазах и сервисных металлоцентрах.

Обзор встречи будет опубликован в ноябрьском номере журнала «Металлоснабжение и сбыт».