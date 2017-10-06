Продажи LADA увеличились на 23,8%

В сентябре 2017 г. АвтоВаз реализовал 28,3 автомобилей, что на 23,8% больше в годовом соотношении. За 9 месяцев на российском рынке реализовано 221,2 тыс. автомобилей, что превышает прошлогодние показатели на 16,5%.

Самой востребованной у покупателей остается LADA Granta, которая в течение шести лет остается в числе лидеров российского рынка. За 9 месяцев продано 67,7 единиц этого семейства (+6,4% к 2016 г.).

На втором месте по популярности – LADA Vesta: продажи седана за 9 месяцев преодолели отметку в 54,6 автомобиль (+46%).

По темпам роста в сентябре лидерство снова сохранилось за LADA XRAY. Увеличение продаж компактного городского кроссовера по отношению к сентябрю 2016 г составило 87,2%, а за 9 месяцев достигло 81,3%. Также модель поставила очередной рекорд ежемесячных продаж: в сентябре реализовано 3,2 тыс. автомобилей, а с начала 2017 г. – 24 тыс. LADA XRAY.

Активными темпами развиваются продажи в сегменте коммерческих автомобилей LADA. За январь-сентябрь продано 6,8 машин, что на 21,5% больше, чем за 9 месяцев прошлого года. Лидирующие позиции занимает фургон LADA Largus, который в своем классе уже пять раз подряд становился обладателем титула «Автомобиль года в России».