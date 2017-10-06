Switch to English
Автопром , Lada | 06 октября 2017 г. | 15:12

Продажи LADA увеличились на 23,8%

Продажи LADA увеличились на 23,8%

В сентябре 2017 г. АвтоВаз реализовал 28,3 автомобилей, что на 23,8% больше в годовом соотношении. За 9 месяцев на российском рынке реализовано 221,2 тыс. автомобилей, что превышает прошлогодние показатели на 16,5%.

Самой востребованной у покупателей остается LADA Granta, которая в течение шести лет остается в числе лидеров российского рынка. За 9 месяцев продано 67,7 единиц этого семейства (+6,4% к 2016 г.).

На втором месте по популярности – LADA Vesta: продажи седана за 9 месяцев преодолели отметку в 54,6 автомобиль (+46%).

По темпам роста в сентябре лидерство снова сохранилось за LADA XRAY. Увеличение продаж компактного городского кроссовера по отношению к сентябрю 2016 г составило 87,2%, а за 9 месяцев достигло 81,3%. Также модель поставила очередной рекорд ежемесячных продаж: в сентябре реализовано 3,2 тыс. автомобилей, а с начала 2017 г. – 24 тыс. LADA XRAY.

Новости по теме
27 сентября 2017 г. В России появятся кроссоверы Borgward

Активными темпами развиваются продажи в сегменте коммерческих автомобилей LADA. За январь-сентябрь продано 6,8 машин, что на 21,5% больше, чем за 9 месяцев прошлого года. Лидирующие позиции занимает фургон LADA Largus, который в своем классе уже пять раз подряд становился обладателем титула «Автомобиль года в России».

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Просмотров: 24

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.

Новости по этой теме:

06.10.2017
Volkswagen увеличил продажи в России
05.10.2017
КамАЗ поставит крупную партию грузовиков в Туркменистан
03.10.2017
Российский завод Hyundai увеличил производство
27.09.2017
В России появятся кроссоверы Borgward
26.09.2017
Доля автомобилей отечественной сборки выросла до 82,2%
19.09.2017
С 2018 г. в РФ увеличат шкалу акцизов на мощные автомобили
07.09.2017
В августе 2017 г. продажи LADA выросли на 25,4%
07.09.2017
Mazda Sollers получила статус резидента ТОР «Надеждинская»
06.09.2017
Chery в августе увеличила продажи в России на 51%
05.09.2017
Во Владивостоке построят завод по производству двигателей
Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter