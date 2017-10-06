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ТМК , Оман , Международное сотрудничество | 06 октября 2017 г. | 07:09

Руководство ТМК и делегация Омана обсудили вопросы сотрудничества

Руководство ТМК и делегация Омана обсудили вопросы сотрудничества

В рамках проходящей в Москве Российской энергетической недели топ-менеджеры ТМК провели рабочую встречу с заместителем министра нефти и газа Султаната Оман господином Салимом Аль Аауфи и возглавляемой им делегацией. ТМК представляли генеральный директор компании Александр Ширяев, заместитель генерального директора по международному рынку Андрей Пархомчук и руководитель Ближневосточного дивизиона Владимир Щербатых.

Стороны обсудили перспективы увеличения поставок трубной продукции производства ТМК для оманских нефтегазовых компаний. Было отмечено, что завод ТМК GIPI в Омане в рамках заключённого в октябре 2016 года четырёхлетнего контракта с Petroleum Development of Oman планирует поставить на рынок страны в 2017 году рекордный объём – около 100 тыс. тонн трубной продукции. Особое значение ТМК GIPI намерен уделять вопросам качества, промышленной и экологической безопасности производства, а также увеличению доли оманских граждан среди руководителей предприятия.

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На встрече также шла речь об участии Ближневосточного дивизиона в социальных и образовательных программах Омана. В частности, Компания проводит стажировки, тренинги для студентов местных вузов, организовывает обучение сотрудников завода ТМК GIPI в России и трудоустраивает на предприятия Ближневосточного дивизиона ТМК.

«TMK GIPI занимает лидирующее положение на трубном рынке Омана. Поэтому мы придаем столь важное значение развитию нашего сотрудничества, причем не только в деловой, но и социальной сфере», — прокомментировал Александр Ширяев.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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