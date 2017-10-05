ТМК и Газпром бурение заключили соглашение о долгосрочном стратегическом сотрудничестве

Трубная Металлургическая Компания Газпром бурение в рамках проходящих мероприятий Российской энергетической недели и Петербургского международного газового форума заключили соглашение о долгосрочном стратегическом сотрудничестве. Документ подписали генеральный директор ТМК Александр Ширяев и генеральный директор Газпром бурение Дамир Валеев.

По соглашению, ТМК становится ключевым поставщиком всего сортамента стальных бурильных труб, которые Газпром бурение активно использует для бурения скважин на многих месторождениях по всей России, в том числе в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и Ямале. Срок действия соглашения — до 2022 г. включительно, в нём применён формульный подход к ценообразованию на трубную продукцию.

«ТМК наращивает поставку российским потребителям импортозамещающих бурильных труб. Мы рады продолжить сотрудничество с «Газпром бурением» и обеспечить компанию эффективной и конкурентоспособной продукцией, которую можно использовать в любых, даже самых сложных условиях бурения», — прокомментировал Александр Ширяев.