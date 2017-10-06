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Кабельная промышленность , Электрокабель , дорожное строительство | 06 октября 2017 г. | 10:09

Продукцию ЭКЗ используют при строительстве скоростной трассы М-11

Продукцию ЭКЗ используют при строительстве скоростной трассы М-11

Продукция Кольчугинского завода «Электрокабель» (ЭКЗ, входит в Холдинг Кабельный Альянс, объединяющий кабельные активы УГМК) будет использована при строительстве скоростной автомобильной дороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург». Стоимость контракта с подрядчиком превышает 36 млн руб.

Основу поставок составят силовые бронированные кабели на напряжение 1 кВ. Они предназначены для монтажа системы освещения дорожного полотна. Кабели будут проложены в земле, поэтому броня из двух стальных оцинкованных лент – обязательный элемент конструкции. Она защищает изделия от механических повреждений.

Общая протяженность автомагистрали составит 669 км. Она протянется от Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге (КАД) вокруг Санкт-Петербурга и станет первой трассой, построенной с ноля в европейской части современной России. Объект планируется сдать в эксплуатацию в 2018 г.

«Мы производим продукцию в строгом соответствии с требованиями действующих стандартов. Заказчик знает, что наши изделия – основа бесперебойной работы кабельных линий», – подчеркнул директор ЭКЗ Владимир Иванов.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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