Погрузка на Свердловской железной дороге увеличилась на 0,3%

Погрузка на Свердловской железной дороге в сентябре 2017 г. составила 11,6 млн т, что выше показателей аналогичного периода предыдущего года на 0,3%. Грузооборот вырос по сравнению с сентябрем прошлого года на 1,2% и составил 17,4 млрд тарифных ткм.

Погрузка за три квартала текущего года составила 104,8 млн т, что на 0,8% больше в годовом соотношении С января по сентябрь на СвЖД погружено: 31,5 млн т нефти и нефтепродуктов (–5% к январю-сентябрю 2016 г.); 15,9 млн т строительных грузов (+2,3%); 7,6 млн т черных металлов (+4%); 1,8 млн т лома черных металлов (–0,7%); 9,4 млн т руды железной и марганцевой (+0,8%); 11 млн т химических и минеральных удобрений (+12,3%); 8,6 млн т промышленного сырья и формовочных материалов (+15,7%); 2,2 млн т цемента (+17,2%); 1,6 млн т лесных грузов (–0,6%); 5,1 млн т руды цветной и серного сырья (–16,2%); 2,8 млн т химикатов и соды (+0,3%); 1,25 млн т кокса (–0,6%); 83,3 тыс. т зерна и продуктов перемола (–38,4%).

В сентябре на СвЖД продолжился рост в сегменте высокодоходных грузов – погрузка грузов 2 и 3 тарифных классов увеличилась к аналогичному месяцу прошлого года на 5,5%. Наибольшая динамика достигнута по химикатам (+8% к сентябрю 2016 г.), нефтепродуктам (+6,6%), черным металлам (+6%), грузам в контейнерах (+6%). Доля высокодоходных грузов в общей погрузке дороги достигла 57,4%.

Грузооборот с начала 2017 г. составил 153,7 млрд тарифных ткм (+2,1%).