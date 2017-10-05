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Северсталь , горячекатаный прокат , промышленное строительство | 05 октября 2017 г. | 14:30

Северсталь поставит 3 тыс. т проката для строительства Курской АЭС

Северсталь поставит 3 тыс. т проката для строительства Курской АЭС

Северсталь поставит 3 тыс. т листового горячекатаного проката для строительства Курской атомной электростанции №2 (АЭС-2), сообщает пресс-служба компании.

Горячекатаные листы планируется доставить на производственную площадку ПАО «Силовые машины», где они будут использоваться для изготовления оборудования турбоустановок.

Весь объем металлопроката будет произведен в листопрокатных цехах Череповецкого металлургического комбината (входит в дивизион «Северсталь Российская сталь») в г. Череповце и г. Колпине. Поставки уже начались, и завершатся до конца года.

«Для нас это очень ответственный заказ, к нему предъявляются очень жесткие требования, которые мы неукоснительно выполняем», - отметил директор по продажам АО «Северсталь Менеджмент» Евгений Черняков.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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