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Судостроение , Ростех , Верфь братьев Нобель , концерн Калашников | 05 октября 2017 г. | 16:04

«Калашников» приобретает «Верфь братьев Нобель»

«Калашников» приобретает «Верфь братьев Нобель»

Концерн «Калашников» (входит в Госкорпорацию Ростех) планирует в первом квартале 2018 г. завершить сделку по приобретению 100% доли судостроительного завода «Верфь братьев Нобель».

Производственные мощности верфи располагаются на площади более 200 тыс. м2 и позволяют строить морские и речные суда длиной до 140 м, шириной до 17 м и спусковым весом до 2,7 тыс. т. Предприятие может выполнять полный комплекс работ по строительству, ремонту и техническому обслуживанию судов.

«Концерн «Калашников» динамично развивает гражданское направление и усиливает свои компетенции не только на суше и в воздухе, но и на воде. «Верфь братьев Нобель» – наш третий актив морского кластера, который позволит развивать производство промысловых судов малого и среднего класса, а также буксиров и судов специального назначения», – отметил генеральный директор Концерна Алексей Криворучко.

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В течение последних двух лет «Калашников» приобрел доли в судостроительных предприятиях «Рыбинская верфь» и ССЗ «Вымпел». Сегодня предприятия имеют стопроцентную загруженность заказами и успешно выполняют действующие контракты по линии гособоронзаказа и ВТС.

«Новая госпрограмма вооружений и условия рынка требуют от оборонных предприятий находить новые рынки не только в географическом, но и в отраслевом плане. Стратегия кластера Вооружение предусматривает рост на рынках высокотехнологичной гражданской продукции. Оборонка должна активно производить продукты как для бизнеса, так и для частного потребления, как это делают американские и европейские компании. Развитие концерном «Калашников» судостроения не только расширит линейку продукции, производимой компанией, но и будет способствовать росту выручки от реализации гражданской продукции», – отметил индустриальный директор кластера Вооружение Госкорпорации Ростех Сергей Абрамов.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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