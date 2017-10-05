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Китай , производство стали | 05 октября 2017 г. | 12:59

Китайские металлурги не ожидают существенного ухудшения конъюнктуры

Китайские металлурги не ожидают существенного ухудшения конъюнктуры
По информации китайской промышленной ассоциации China Federation of Logistics & Purchasing (CFLP), значение индекса Purchasing Managers’ Index (PMI) для национальной металлургической отрасли по итогам сентября снизилось до 53,7 по сравнению с 57,2 в августе, но все равно остается в положительной зоне.

Значение индекса PMI и субиндексов определяется путем опросов участников рынка. Показатель в 50 баллов представляет собой границу между подъемом и спадом.

Китайские производители стали по-прежнему рассчитывают на увеличение производства. Соответствующий субиндекс в сентябре составил 59,8, хотя и уменьшился на 1,8 пункта по сравнению с предыдущим месяцем.

Ожидания роста, пусть и с меньшими темпами, по-прежнему основаны на расширении внутренних заказов. Для них показатель PMI составил 60,6 баллов. Это значительно уступает августовскому значению в 66,6 баллов, но находится гораздо выше 50-балльной отметки. В то же время субиндекс, отражающий состояние экспортных заказов, продолжил падение и в сентябре составил только 40,5 баллов.

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Как отмечает CFLP, китайские дистрибьюторы в последнее время сокращают объем складских запасов стальной продукции, а металлурги — руды и других видов сырья. Тем не менее, спрос со стороны строительства, машиностроения и других металлопотребляющих отраслей национальной экономики остается устойчивым.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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