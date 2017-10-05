В Коми ведется строительство автодороги Сыктывкар - Нарьян-Мар

В Республике Коми ввели в эксплуатацию 34 км автодороги Сыктывкар – Нарьян-Мар по проекту государственно-частного партнерства, т.е. является бесплатным для пользователей.

Строительные работы на автодороге от поселка Малая Пера до поселка Ираёль были начаты в январе 2017 г. и закончены на 10 месяцев раньше планируемого срока. За это время выполнено устройство покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона на участке общей протяженностью 34,5 км, укреплены откосы, заасфальтированы пешеходные тротуары на автобусных остановках. После реконструкции соответствует параметрам третьей технической категории.

Общий объем средств, направленных на реализацию этого инвестпроекта, – более 10 млрд. руб.

«Дорога очень протяженная, она соединяет 3 субъекта федерации. Благодаря реализации проекта реконструкции, сокращается время в пути, увеличивается грузооборот, повышается безопасность. Этот участок до недавнего времени имел переходный тип покрытия, теперь дорога стала привлекательной и с точки зрения внешнего эффекта»,л – подчеркнул глава республики Сергей Гапликов

Строительство автомобильной дороги Сыктывкар-Нарьян-Мар на этом не закончено – ведутся работы по реконструкции 46-километрового участка от поселка Ираёль до поселка Каджером, ввод в эксплуатацию которого намечен на сентябрь 2018 г. В настоящее время возможность проезда от Ираёля до Каджерома есть только по автозимнику протяженностью 65 км.

Ввод в эксплуатацию участков Малая Пера – Ираёль и в дальнейшем Ираёль – Каджером соединит столицу региона с населенными пунктами Печорского района и обеспечит круглогодичное автомобильное сообщение с 11 муниципалитетами Республики Коми.