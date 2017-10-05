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дорожное строительство | 05 октября 2017 г. | 14:11

В Коми ведется строительство автодороги Сыктывкар - Нарьян-Мар

В Коми ведется строительство автодороги Сыктывкар - Нарьян-Мар

В Республике Коми ввели в эксплуатацию 34 км автодороги Сыктывкар – Нарьян-Мар по проекту государственно-частного партнерства, т.е. является бесплатным для пользователей.

Строительные работы на автодороге от поселка Малая Пера до поселка Ираёль были начаты в январе 2017 г. и закончены на 10 месяцев раньше планируемого срока. За это время выполнено устройство покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона на участке общей протяженностью 34,5 км, укреплены откосы, заасфальтированы пешеходные тротуары на автобусных остановках. После реконструкции соответствует параметрам третьей технической категории.

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Общий объем средств, направленных на реализацию этого инвестпроекта, – более 10 млрд. руб.

«Дорога очень протяженная, она соединяет 3 субъекта федерации. Благодаря реализации проекта реконструкции, сокращается время в пути, увеличивается грузооборот, повышается безопасность. Этот участок до недавнего времени имел переходный тип покрытия, теперь дорога стала привлекательной и с точки зрения внешнего эффекта»,л – подчеркнул глава республики Сергей Гапликов

Строительство автомобильной дороги Сыктывкар-Нарьян-Мар на этом не закончено – ведутся работы по реконструкции 46-километрового участка от поселка Ираёль до поселка Каджером, ввод в эксплуатацию которого намечен на сентябрь 2018 г. В настоящее время возможность проезда от Ираёля до Каджерома есть только по автозимнику протяженностью 65 км.

Ввод в эксплуатацию участков Малая Пера – Ираёль и в дальнейшем Ираёль – Каджером соединит столицу региона с населенными пунктами Печорского района и обеспечит круглогодичное автомобильное сообщение с 11 муниципалитетами Республики Коми.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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