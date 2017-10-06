Volkswagen увеличил продажи в России

Российские дилеры Volkswagen в сентябре реализовали 8057 автомобилей, что на 15% больше по сравнению с прошлым годом. Как отмечается, это лучший результат месячных продаж с декабря 2014 г. По итогам девяти месяцев 2017 г. продажи марки в нашей стране увеличились на 18% и составили 62094 машины.

Бестселлером марки на российском рынке остается седан Polo – на этой модели в сентябре остановили свой выбор 4,5 тыс. покупателей (–2%). Продажи Volkswagen Tiguan выросли в два раза и составили 2,5 тыс. автомобилей первого и второго поколения этой модели. Кроме того, внедорожник Volkswagen Touareg разошелся в количестве 382 единиц.

Volkswagen принимает участие в государственных программах автокредитования, включая «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», а также «Volkswagen Гарант». С начала года в рамках программ с государственной поддержкой через «Фольксваген Банк Рус» было реализовано 6,8 автомобилей.

Что касается корпоративных продаж, то за девять месяцев текущего года корпоративным клиентам было передано 15,3 тыс. автомобилей Volkswagen, что на 15,5% превышает результат годичной давности.

Дилерские центры марки демонстрируют высокий уровень продаж автомобилей с пробегом по программе DasWeltAuto. При покупке автомобиля Volkswagen по программе клиент получает годовую послегарантийную поддержку, являющуюся полным аналогом гарантии производителя. За период с начала года клиентам было передано 4,4 тыс. автомобилей с пробегом, сертифицированных по стандартам программы, что превышает результат прошлого года за тот же период на 134%.

С момента запуска в 2017 г. новых шоу-румов в концепции Digital семь дилерских центров суммарно реализовали в новом формате более 1,5 тыс. автомобилей.