Бразильская Gerdau уходит с чилийского рынка

Бразильская металлургическая группа Gerdau, крупнейший производитель сортового проката в Латинской Америке, приняла решение о продаже своего чилийского подразделения.

Мини-завод мощностью 520 тыс. т сортового проката в год продан местным инвесторам Matco Armacero и Ingenier?a & Inversiones за сумму, примерно равную $154 млн. Сделка еще должна быть утверждена антимонопольными органами Чили.

Как сообщает Gerdau, продажа осуществляется в соответствии с программой активизации активов компании. Кроме того, она нуждается в наличных средствах для погашения избыточной задолженности.

Теперь у Gerdau остаются заводы по выпуску сортового проката в Аргентине, Венесуэле, Доминиканской Республике, Колумбии, Перу и Уругвае, не считая мощностей в родной Бразилии и подразделения Gerdau Ameristeel в США.