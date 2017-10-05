Gerdau , Бразилия , Чили , продажа активов | 05 октября 2017 г. | 12:22
Бразильская Gerdau уходит с чилийского рынка
Мини-завод мощностью 520 тыс. т сортового проката в год продан местным инвесторам Matco Armacero и Ingenier?a & Inversiones за сумму, примерно равную $154 млн. Сделка еще должна быть утверждена антимонопольными органами Чили.
Как сообщает Gerdau, продажа осуществляется в соответствии с программой активизации активов компании. Кроме того, она нуждается в наличных средствах для погашения избыточной задолженности.
Теперь у Gerdau остаются заводы по выпуску сортового проката в Аргентине, Венесуэле, Доминиканской Республике, Колумбии, Перу и Уругвае, не считая мощностей в родной Бразилии и подразделения Gerdau Ameristeel в США.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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Просмотров: 58
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