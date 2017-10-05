По инерции. Российский и мировой рынок листового проката: 20 сентября — 4 октября

500 за т

что соответствовало уровню начала июля. А между тем в то время горячекатаные рулоны котировались на всех основных рынках ниже отметки

60 за т

В конце сентября спотовые индексы, отражающие стоимость австралийской железной руды в китайских портах, опустились до немногим более

Турецкие металлурги сбавили котировки по ноябрьским контрактам для внутреннего рынка на

$

15-20 за т по сравнению с заявленными ранее показателями. В результате стоимость российского горячекатаного проката также опустилась на сравнимую величину

. Впрочем, реальных сделок мало, поэтому цены могут еще понизиться. Большинство потребителей ждут сигнала от китайцев после 9 октября.