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Российский рынок металлов , листовой прокат , Мировой рынок стали , Российский экспорт стали | 05 октября 2017 г. | 12:12

По инерции. Российский и мировой рынок листового проката: 20 сентября — 4 октября

По инерции. Российский и мировой рынок листового проката: 20 сентября — 4 октября
В конце сентября — начале октября дистрибьюторы продолжали поднимать цены на листовой прокат на российском спотовом рынке, реагируя на действия металлургических компаний, запланировавших на текущий месяц очередное повышение. Между тем котировки, похоже, уже достигли «потолка». Подорожание последних месяцев и так оказало негативное влияние на видимый спрос, а с приближением зимы он и вовсе грозит обвалиться. В то же время, положить конец подъему в России, по-видимому, может только мировой рынок, а там сейчас наступила пауза, вызванная праздниками в Китае.
  • Скачок цен до рекордно высокого уровня уже в сентябре привел к сокращению видимого спроса. Некоторые конечные потребители приостановили закупки из-за дороговизны, надеясь переждать неблагоприятный период, другие сократили их до минимума. В целом на рынке преобладают понижательные настроения.
  • В то же время, позиции российских металлургов остаются бескомпромиссными. В начале октября они, как и планировали, подняли котировки для внутреннего рынка на 2-3 тыс. руб. за т, а в середине текущего месяца не исключается новая прибавка. Этот шаг выглядит неоправданным.
  • В конце сентября спотовые индексы, отражающие стоимость австралийской железной руды в китайских портах, опустились до немногим более $60 за т CFR, что соответствовало уровню начала июля. А между тем в то время горячекатаные рулоны котировались на всех основных рынках ниже отметки $500 за т FOB.
  • Турецкие металлурги сбавили котировки по ноябрьским контрактам для внутреннего рынка на $15-20 за т по сравнению с заявленными ранее показателями. В результате стоимость российского горячекатаного проката также опустилась на сравнимую величину. Впрочем, реальных сделок мало, поэтому цены могут еще понизиться. Большинство потребителей ждут сигнала от китайцев после 9 октября.

С полным текстом обзора Вы можете ознакомиться по ссылке.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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