Российский рынок металлов , листовой прокат , Мировой рынок стали , Российский экспорт стали | 05 октября 2017 г. | 12:12
По инерции. Российский и мировой рынок листового проката: 20 сентября — 4 октября
- Скачок цен до рекордно высокого уровня уже в сентябре привел к сокращению видимого спроса. Некоторые конечные потребители приостановили закупки из-за дороговизны, надеясь переждать неблагоприятный период, другие сократили их до минимума. В целом на рынке преобладают понижательные настроения.
- В то же время, позиции российских металлургов остаются бескомпромиссными. В начале октября они, как и планировали, подняли котировки для внутреннего рынка на 2-3 тыс. руб. за т, а в середине текущего месяца не исключается новая прибавка. Этот шаг выглядит неоправданным.
- В конце сентября спотовые индексы, отражающие стоимость австралийской железной руды в китайских портах, опустились до немногим более $60 за т CFR, что соответствовало уровню начала июля. А между тем в то время горячекатаные рулоны котировались на всех основных рынках ниже отметки $500 за т FOB.
- Турецкие металлурги сбавили котировки по ноябрьским контрактам для внутреннего рынка на $15-20 за т по сравнению с заявленными ранее показателями. В результате стоимость российского горячекатаного проката также опустилась на сравнимую величину. Впрочем, реальных сделок мало, поэтому цены могут еще понизиться. Большинство потребителей ждут сигнала от китайцев после 9 октября.
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Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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Просмотров: 189
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