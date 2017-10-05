КамАЗ поставит крупную партию грузовиков в Туркменистан

КамАЗ (входит в Госкорпорацию Ростех) поставит 250 автомобилей КАМАЗ-6520 грузоподъемностью 20 т в адрес Министерства автомобильного транспорта Туркменистана.

Глава туркменского государства Гурбангулы Бердымухаммедов отметил, что развитие многофункциональной транспортно-коммуникационной инфраструктуры является ключевым условием реализации экономического, инвестиционного, транзитного и ресурсного потенциала Туркменистана. Он обратил внимание на успешное развитие взаимовыгодного сотрудничества с Республикой Татарстан в рамках межгосударственного диалога с Российской Федерацией.

Туркменистан является одним из крупных и стабильных рынков сбыта продукции лидера российского грузового машиностроения. За последние десять лет в страну поставлено более 9 тыс. единиц грузовых автомобилей и спецтехники КамАЗ, и компания продолжает содействовать развитию автопарка страны.

Автотехника КамАЗ широко используется в различных отраслях туркменской экономики и отлично себя зарекомендовала. С учётом высокого спроса на камазовские грузовики в этом регионе в июле 2008 г. в Ашхабаде был открыт учебно-сервисный центр КамАЗ площадью более 5 тыс. м2. Помимо поставки автотехники и её полного техобслуживания, включая диагностику и капитальный ремонт, здесь проходят обучение туркменские специалисты, преподаются особенности устройства, эксплуатации, технического обслуживания, диагностики и текущего ремонта автотехники КамАЗ. Кроме того, российская автомобильная корпорация имеет в Туркменистане дилерскую сеть, представленную в Ашхабаде, Балканабаде, Мары и Туркменабаде.