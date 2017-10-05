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Мечел , Челябинский металлурический комбинат , сварная балка , Мостостроение | 05 октября 2017 г. | 12:02

ЧМК изготовил партию сварной балки для строительства моста в Амурской области

ЧМК изготовил партию сварной балки для строительства моста в Амурской области

Продукция нового подразделения Челябинского металлургического комбината (ЧМК», входит в Мечел) по производству сварной балки используется в строительстве моста в Амурской области.

20 сварных балок марки 70Б2 поставлены компании «УралСтальПрокат» для строительства мостового перехода через реку Зея в Амурской области. Балка произведена специально под проектные требования клиента и готова к монтажу. Поставка продукции на объект произведена Мечел-Сервисом (металлоторговой компанией Мечела).

ЧМК является единственным в России предприятием, выпускающим и горячекатаную, и сварную балку широкого размерного ряда из металла собственного производства. Сварная балка производится на новом производственном участке ЧМК, запуск которого состоялся в 2017 г. Высота стенки данного вида двутавра может достигать полутора метров, балку такого размера горячекатаным способом не производят. Горячекатаную же балку комбинат производит с 2013 г., с момента запуска в эксплуатацию рельсобалочного стана. На сегодняшний день на УРБС освоено производство около 50 профилей балки с высотой стенки до 60 см.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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