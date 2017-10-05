КМЭЗ проводит переподготовку персонала

Кыштымский медеэлектролитный завод (КМЭЗ, Челябинская область, входит в Группу РМК) реализует программу переподготовки работников медеплавильного цеха, цехов электролиза меди и производства медной катанки, а также железнодорожного и энергетического цехов. За два года более 100 заводчан пройдут обучение на водителя самоходной техники. Группы формируются по заявкам самих сотрудников.

Обучение в очно-дистанционной форме проводят прямо на заводе специалисты АНО ДПО «Учебный центр Перспектива». Более 30 человек уже сдали экзамены по теории и практике работы операторов по категории «В» и «С» в соответствии с классификацией Гостехнадзора. Кроме того, они смогут пройти дополнительный цикл обучения по категории «D» на право управления самыми мощными погрузочными механизмами, в том числе завалочными машинами немецкой компании DANGO & DIENENTHAL.

«КМЭЗ ранее обучал водителей автопогрузчиков без отрыва от работы в собственном учебном центре. Но в связи с приобретением новой сложной спецтехники и с изменениями российского законодательства решено повысить квалификацию рабочих с привлечением сторонней лицензированной организации. По итогам обучения рабочим будут вручены удостоверения государственного образца», – отметила начальник отдела комплектования и подготовки кадров Любовь Храмова.