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Екатеринбург , Металлоконструкции , высотное и уникальное строительство , Форум 100+ | 05 октября 2017 г. | 11:06

Преимущества стальных конструкций для возведения уникальных объектов

Преимущества стальных конструкций для возведения уникальных объектов

5 октября в рамках форума 100+ Forum Russia (Екатеринбург) прошел круглый стол «Уникальные объекты с применением металлических и сталежелезобетонных конструкций. Конструктивные, технические и экономические преимущества», в ходе которого эксперты и ведущие специалисты металлостроительной отрасли представили возможности использования металлопроката и металлоизделий для возведения промышленных, жилых, спортивных и инфраструктурных объектов. Организатор мероприятия – Ассоциация развития стального строительства.

Директор ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко Иван Ведяков рассказал о примерах уже реализованных уникальных объектов с применением современных стальных конструкций, в числе которых стадионы, построенные к проведению чемпионата мира по футболу 2018 г. Кроме этого, он познакомил участников мероприятия с основными положениями разрабатываемого сейчас ГОСТа для выпуска двутавровой балки с широкими полками.

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По словам И. Ведякова, новый стандарт расширит область применения металлопроката повышенной прочности для производства широкополочных двутавров, что позволит снизить металлоемкость при проектировании многоэтажных зданий и уникальных сооружений.

Также в ходе круглого стола прозвучали доклады об использовании труб для металлоконструкций, результаты испытаний сталежелезобетонных балок для перекрытий, проектировании жестких узлов стальных каркасов, опыте изготовления металлоконструкций для уникальных зданий и сооружений и др.

100+ Forum Russia - международный форум и выставка профессиональной направленности, посвященные проектированию, строительству, финансированию и эксплуатации высотных и уникальных сооружений любого назначения. В этом году информационным партнером мероприятияв стал журнал «Металлоснабжение и сбыт».


Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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