Потребности нефтегазового комплекса стимулируют трубную отрасль к постоянному развитию

В рамках VII Петербургского международного газового форума (ПМГФ-2017) состоялась совместная сессия ТК 357 «Стальные и чугунные трубы и баллоны» и ТК 23 «Нефтяная и газовая промышленность»

Заседание было посвящено выработке единых подходов к обеспечению стабильности качества трубной продукции, поставляемой на объекты нефтегазовых компаний. В частности, участники сессии обсудили предложения по совершенствованию процессов совместной разработки стандартов на трубную продукцию ТК 23 и ТК 357, вопросы методического обеспечения испытаний как ключевого элемента обеспечения стабильности качества трубной продукции, а также перспективные требования к трубной продукции для нефтегазовой промышленности.

Директор Фонда развития трубной промышленности (ФРТП) Игорь Малышев отметил значимость проведения данной сессии для эффективной подготовки комплексных решений трубной и нефтегазовой отраслей в отношении одного из ключевых факторов динамичного развития трубной промышленности – опережающей стандартизации. «Совместная работа на перспективу позволяет компаниям трубной отрасли видеть перспективные требования потребителей и постоянно совершенствовать свою продукцию», – заявил он.

Именно высокие требования к качеству трубной продукции со стороны нефтегазового комплекса стали одним из главных стимулов успешного решения трубными компаниями задачи импортозамещения для ТЭК, сошлись во мнении участники заседания.

Значимость тесного сотрудничества нефтегазовой и трубной отраслей подчеркнул и Сергей Чикалов, заместитель генерального директора по техническим продажам и инновациям ТМК, председатель ТК 357/МТК 7. Он отметил, что в РФ существует около 45 тыс. технических документов на трубную продукцию, и эта нормативная база нуждается в унификации и систематизации, которая невозможна без постоянного взаимодействия производителей и потребителей.