Крафт Групп приглашает на Международную промышленную выставку «Металл Экспо 2017»
В этом году на главном форуме металлургов «Крафт Групп» представит свою экспозицию наравне с ведущими металлургическими и машиностроительными компаниями, производителями металлоконструкций и металлоизделий, а также поставщиками металлопродукции и сервисными металлоцентрами.
В течение четырех дней руководителями и специалистами компании будут осуществляться деловые встречи и переговоры с участниками рынка металлов и потребителями продукции, обсуждаться ключевые вопросы и актуальные тенденции.
Компания присутствует на рынке более 10 лет, сегодня «Крафт Групп» - динамично развивающаяся организация, в штате которой находится более 300 квалифицированных специалистов. Партнерство с крупнейшими металлургическими комбинатами дает возможность предлагать качественную продукцию по самым оптимальным ценам. Компания активно развивает направление переработки металлопродукции, а направление Металлоконструкций успешно реализовывает проектирование и инжиниринг проектов любой сложности.
Руководители и специалисты компании «Крафт Групп» будут рады встрече с вами на стенде 1В34.
Место встречи: г. Москва, территория ВДНХ, Павильон 75, зал А.
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