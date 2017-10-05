Крафт Групп приглашает на Международную промышленную выставку «Металл Экспо 2017»

Металлоторгующая компания « Крафт Групп » примет участие в 23-й Международной промышленной выставке «Металл Экспо 2017», которая пройдет в выставочном центре на территории ВДНХ с 14 по 17 ноября 2017 г. На «Неделе металлов» будет представлено все многообразие продукции черной и цветной металлургии, современного оборудования и технологий.

В этом году на главном форуме металлургов «Крафт Групп» представит свою экспозицию наравне с ведущими металлургическими и машиностроительными компаниями, производителями металлоконструкций и металлоизделий, а также поставщиками металлопродукции и сервисными металлоцентрами.

В течение четырех дней руководителями и специалистами компании будут осуществляться деловые встречи и переговоры с участниками рынка металлов и потребителями продукции, обсуждаться ключевые вопросы и актуальные тенденции.

Компания присутствует на рынке более 10 лет, сегодня «Крафт Групп» - динамично развивающаяся организация, в штате которой находится более 300 квалифицированных специалистов. Партнерство с крупнейшими металлургическими комбинатами дает возможность предлагать качественную продукцию по самым оптимальным ценам. Компания активно развивает направление переработки металлопродукции, а направление Металлоконструкций успешно реализовывает проектирование и инжиниринг проектов любой сложности.

Руководители и специалисты компании «Крафт Групп» будут рады встрече с вами на стенде 1В34.

Место встречи: г. Москва, территория ВДНХ, Павильон 75, зал А.