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Металлоторговля , Русметпром , интернет-технологии | 05 октября 2017 г. | 10:16

Русметпром запустил новый сайт

Русметпром запустил новый сайт
Компания Русметпром старается идти в ногу со временем, заботясь о том, чтобы её клиенты получали исчерпывающую квалифицированную информацию и высокий уровень сервиса на всех этапах взаимодействия с компанией.

В создании нового сайта были учтены пожелания клиентов и были приложены усилия, чтобы сделать его максимально быстрым, понятным и удобным в использовании. Посетители нового сайта могут получить максимум информации о компании Русметпром, интересующей продукции и услугах, при минимальных затратах своего времени.

Также появилась возможность всего в два клика сформировать заявку на металлопрокат, сократив время на общение с менеджером.

Напоминаем, журнал ИИС «Металлоснабжение и сбыт» проводит очередной (13-й) ежегодный конкурс на "Лучший интернет-проект 2017 года среди металлургических и металлоторговых компаний России и стран СНГ", который призван отобразить и продемонстрировать те изменения, которые проходят сегодня в сфере применения интернет-технологий на рынке металлопродукции. Подведение итогов состоится 17 ноября в рамках международной выставки «Металл-Экспо 2017».

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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