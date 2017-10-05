Русметпром запустил новый сайт

Компания Русметпром старается идти в ногу со временем, заботясь о том, чтобы её клиенты получали исчерпывающую квалифицированную информацию и высокий уровень сервиса на всех этапах взаимодействия с компанией.

В создании нового сайта были учтены пожелания клиентов и были приложены усилия, чтобы сделать его максимально быстрым, понятным и удобным в использовании. Посетители нового сайта могут получить максимум информации о компании Русметпром, интересующей продукции и услугах, при минимальных затратах своего времени.

Также появилась возможность всего в два клика сформировать заявку на металлопрокат, сократив время на общение с менеджером.

Напоминаем, журнал ИИС «Металлоснабжение и сбыт» проводит очередной (13-й) ежегодный конкурс на "Лучший интернет-проект 2017 года среди металлургических и металлоторговых компаний России и стран СНГ", который призван отобразить и продемонстрировать те изменения, которые проходят сегодня в сфере применения интернет-технологий на рынке металлопродукции. Подведение итогов состоится 17 ноября в рамках международной выставки «Металл-Экспо 2017».