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Газпром нефть , добыча нефти | 05 октября 2017 г. | 12:01

Газпром нефть открыла новое месторождение на шельфе Охотского моря

Газпром нефть открыла новое месторождение на шельфе Охотского моря

Газпромнефть-Сахалин (входит в Газпром нефть) завершила бурение и испытание поисково-оценочной скважины на Аяшском лицензионном участке на шельфе Охотского моря. По результатам выполненных работ открыто новое месторождение углеводородов с оценочными геологическими запасами порядка 255 млн т.н.э.

Детальная оценка запасов будет подготовлена к середине 2018 г. Решение о бурении на Аяшской перспективной структуре было принято на основании данных сейсморазведки 3D. При разработке программы буровых работ была подробно проанализирована информация о выполненных геологоразведочных исследованиях на шельфе Охотского моря. Опыт «Газпром нефти» в геологоразведке и разработке морских месторождений, полученный на текущих шельфовых активах компании, позволил завершить бурение в штатном режиме и в соответствии с намеченным графиком.

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Для строительства скважины применялись передовые технологические решения, благодаря использованию которых Газпромнефть-Сахалин построил поисково-оценочную скважину в короткий межледовый период Охотского моря точно в срок и без происшествий. В частности, технология безрайзерного удаления шлама позволила контролировать стабильность околоскважинных пород, а также полностью исключить попадание горной породы в морскую среду. Бурение осуществлялось роторной управляемой системой автоматического поддержания вертикальности скважины, что дало возможность применять наиболее «агрессивные» режимы проходки, сокращающие время строительства, и минимизировать количество спускоподъемных операций.

«Развитие шельфовых активов Газпром нефти остается стратегическим приоритетом компании. Мы продолжаем освоение и изучение всех шельфовых лицензионных участков, которые находятся в нашем портфеле. Открытие крупного месторождения в Охотском море доказывает востребованность нашего опыта и позволяет по-новому оценить перспективы развития шельфовых проектов», – сказал председатель правления Газпром нефти Александр Дюков.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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