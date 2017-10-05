В Челябинской области хотят выпускать чугун и цинк из отходов производства

Компания Урал-рециклинг (Челябинская область) намерена реализовать проект по производству гранулированного чугуна и оксида цинка из переработанных отходов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Завод будет построен "с нуля". Объем инвестиций в проект составит более 330 млн рублей, 20% этой суммы инвестор вложит из собственных средств, 100 млн рублей, или около 30% стоимости проекта, компания намерена привлечь из Фонда развития промышленности.

После выхода на проектную мощность, намеченного на IV квартал 2019 года, предприятие сможет ежегодно перерабатывать 30 тыс. т отходов металлургического производства. Ожидаемый срок окупаемости - 4 года.

Отмечается, что реализация проекта позволит создать в моногороде около 60 рабочих мест.

Разработку проектно-сметной документации компания планирует завершить до конца 2017 года. Завод проектируется на основе инновационной, экологически безопасной технологии прямого восстановления железа Manufacturing Technology of Rapid Cast Iron (MTRCI), разработанной российскими специалистами. Она позволяет из различного железосодержащего сырья, в том числе из отходов металлургии и золошлаковых отходов сжигания угля на ТЭЦ, получать гранулированный чугун, а при переработке пыли дуговых сталеплавильных печей - концентрат оксида цинка.

По данным пресс-службы, в настоящее время бизнес-проект представлен губернатору Челябинской области. Инвестор рассчитывает на получение статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), статус которой имеет в настоящее время моногород Бакал. Решение по этому вопросу глава региона примет в ближайшее время.

6 марта 2017 года Бакалу был присвоен статус ТОСЭР. В июле в моногороде Бакал официально появился первый резидент ТОСЭР. Им стала компания "Легпром", которая специализируется на выпуске одежды и спецодежды.

Всего на базе ТОСЭР в Бакале инвесторы намерены реализовать проекты суммарной стоимостью около 1 млрд руб. В частности, планируется создать индустриальный парк, завод по переработке отходов металлургического производства, швейную фабрику, а также организовать разработку месторождений кварцита и известняка. В результате реализации этих проектов в моногороде может быть создано порядка 1 тыс. рабочих мест.