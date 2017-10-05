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Медь , УГМК , Уралэлектромедь , модернизация производства , модернизация оборудования | 05 октября 2017 г. | 10:06

Уралэлектромедь провела ремонт в медеплавильном цехе

Уралэлектромедь провела ремонт в медеплавильном цехе

В медеплавильном цехе Уралэлектромеди (входит в УГМК) проведен капитальный ремонт второй анодной печи. В ходе работ были заменены футеровка печи, металлоконструкции, каркас из металлических стоек, система испарительного охлаждения, а также воздушные ширмы в техноэнергетическом агрегате печи.

В данный момент анодная печь готовится к процессу сушки и первому разогреву. В начале октября металлурги планируют выполнить первую плавку. Производительность печи составит 350 т анодной меди за одну плавку.

Также в цехе завершается капитальный ремонт газоочистных сооружений второй анодной печи. В настоящее время идет замена дымососов, монтаж новых фильтровальных рукавов, каркасов и замена датчиков, которые будут контролировать параметры работы фильтра.

«В первой половине октября мы проведем десять плавок с определенным режимом, чтобы адаптировать к высоким температурам фильтровальные рукава газоочистки», – подчеркнул старший мастер производства анодов медеплавильного цеха Юрий Кротов.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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