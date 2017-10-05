Учалинский ГОК завершает проект вентиляции на Ново-Учалинском руднике

Учалинский ГОК (входит в УГМК) завершил горно-капитальные работы в комплексе подземной вентиляторной установки главного проветривания (ПГВУ) Ново-Учалинского подземного рудника. Для размещения оборудования, которое будет нагнетать свежий воздух в подземные горизонты нового рудника, в вентиляционном наклонном съезде подготовлены две камерные выработки.

«Проходка и крепление этих выработок осуществлялись в два этапа. Поскольку поперечное сечение выработок большое – 8 м в ширину и почти 10 м в высоту – сначала была пройдена их верхняя часть, а затем уже нижняя», – пояснил начальник производственно-технического отдела Учалинского ГОКа Ахат Маннанов.

По специальному проекту ПГВУ состоит из двух параллельно установленных вентиляторных агрегатов ВО-32/20 АР – рабочего и резервного. Каждый из них будет расположен в отдельной камерной выработке. Вентиляторы с мощностью электродвигателей 1600 кВт произведены Артемовским машиностроительным заводом «ВЕНТПРОМ» и уже готовы к отправке на Учалинский ГОК. В настоящее время ремонтно-монтажное управление комбината приступило к выполнению общестроительных и монтажных работ.

Ново-Учалинское медно-колчеданное месторождение расположено в 2 км к юго-востоку от эксплуатируемого Учалинского месторождения. Его разведанные запасы содержат в себе медно-цинковые и медные руды. Значительная глубина залегания рудного тела относит Ново-Учалинское месторождение к объекту со сложными инженерно-геологическими условиями. Вскрытие месторождения ведется двумя наклонными съездами – вентиляционным (с борта Учалинского карьера) и транспортным (с горизонта Учалинского подземного рудника). На строительство нового подземного рудника направлено более 2,5 млрд руб. После выхода на производственную мощность уровень добычи здесь составит порядка 4,5 млн т руды в год.