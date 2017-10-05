Судостроители, судовладельцы и представители правительства обсудили развитие внутренних водных путей

4 октября 2017 г. в Московской государственной академии водного транспорта (МГАВТ) прошел «круглый стол», в рамках которого судостроители, судовладельцы и представители госорганов обсудили проблемы развития внутренних водных путей страны. Ключевыми темами выступлений заместителя министра транспорта Виктора Олерского и президента Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова стал вопрос мер поддержки отечественных водных перевозок.

Темой «круглого стола» стало развитие внутренних водных путей. Именно по этому вопросу более года назад, в августе 2016 года, по итогам президиума Госсовета были даны соответствующие поручения Президента. Участники дискуссии, среди которых были руководители судоходных компаний, а также государственных и общественных организаций, связанных с деятельностью флота, обсудили перспективы увеличения пропускной способности внутренних водных путей страны и меры господдержки строительства гражданских судов. Заместитель министра транспорта, руководитель федерального агентства морского и речного транспорта Виктор Олерский отметил, что, на его взгляд, на сегодняшний день «все или почти все необходимые меры поддержки (судовладельцев) уже существуют».

«Остался вопрос с судовым утилизационным грантом, который формально урегулирован, но пока еще не обеспечен средствами, - признал Виктор Олерский. – Однако, думаю, и этот вопрос в скором времени решится».

Заместитель министра уверил, что на нынешнем этапе важно добиться корректного и системного применения уже сформированной законодательной базы. Он пообещал, что строительство Багаевского гидроузла – этапного проекта по развитию гидросистемы страны – существенно скажется на развитии отечественного речного судоходства и даст судостроителям дополнительные заказы.

В свою очередь президент ОСК Алексей Рахманов рассказал об опыте корпорации по возрождению строительства транспортных и пассажирских судов, а также о финансовых инструментах, способствующих мотивации судовладельцев к обновлению флота. В своем выступлении он призвал государство к балансированию рынка перевозок разными видами транспорта и перераспределению нагрузки между автомобильными и водными перевозками (в сторону увеличения доли последних в виду их экологичности и дешевизны). Мероприятие завершилось открытием мемориальной доски, посвященной 350-летию российского государственного судостроения. В 1667 году был издан указ царя Алексея Михайловича о строительстве в селе Дединово (Московская область) на госсредства первого отечественного корабля – фрегата «Орел». В честь юбилея этого события в нынешнем году состоялось учреждение профессионального праздника корабелов – Дня кораблестроителя. Теперь же на стене здания МГАВТ - учебного заведения, которое готовит специалистов для водного транспорта и судостроительной промышленности, появился памятный знак в честь события, во многом предопределившего появление российского флота.