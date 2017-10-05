Switch to English
Судостроение | 05 октября 2017 г. | 10:59

Судостроители, судовладельцы и представители правительства обсудили развитие внутренних водных путей

Судостроители, судовладельцы и представители правительства обсудили развитие внутренних водных путей

4 октября 2017 г. в Московской государственной академии водного транспорта (МГАВТ) прошел «круглый стол», в рамках которого судостроители, судовладельцы и представители госорганов обсудили проблемы развития внутренних водных путей страны. Ключевыми темами выступлений заместителя министра транспорта Виктора Олерского и президента Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова стал вопрос мер поддержки отечественных водных перевозок.

Темой «круглого стола» стало развитие внутренних водных путей. Именно по этому вопросу более года назад, в августе 2016 года, по итогам президиума Госсовета были даны соответствующие поручения Президента. Участники дискуссии, среди которых были руководители судоходных компаний, а также государственных и общественных организаций, связанных с деятельностью флота, обсудили перспективы увеличения пропускной способности внутренних водных путей страны и меры господдержки строительства гражданских судов. Заместитель министра транспорта, руководитель федерального агентства морского и речного транспорта Виктор Олерский отметил, что, на его взгляд, на сегодняшний день «все или почти все необходимые меры поддержки (судовладельцев) уже существуют».

Новости по теме
18 сентября 2017 г. Канаты БМК использованы при строительстве атомного ледокола «Сибирь»

«Остался вопрос с судовым утилизационным грантом, который формально урегулирован, но пока еще не обеспечен средствами, - признал Виктор Олерский. – Однако, думаю, и этот вопрос в скором времени решится».

Заместитель министра уверил, что на нынешнем этапе важно добиться корректного и системного применения уже сформированной законодательной базы. Он пообещал, что строительство Багаевского гидроузла – этапного проекта по развитию гидросистемы страны – существенно скажется на развитии отечественного речного судоходства и даст судостроителям дополнительные заказы.

В свою очередь президент ОСК Алексей Рахманов рассказал об опыте корпорации по возрождению строительства транспортных и пассажирских судов, а также о финансовых инструментах, способствующих мотивации судовладельцев к обновлению флота. В своем выступлении он призвал государство к балансированию рынка перевозок разными видами транспорта и перераспределению нагрузки между автомобильными и водными перевозками (в сторону увеличения доли последних в виду их экологичности и дешевизны). Мероприятие завершилось открытием мемориальной доски, посвященной 350-летию российского государственного судостроения. В 1667 году был издан указ царя Алексея Михайловича о строительстве в селе Дединово (Московская область) на госсредства первого отечественного корабля – фрегата «Орел». В честь юбилея этого события в нынешнем году состоялось учреждение профессионального праздника корабелов – Дня кораблестроителя. Теперь же на стене здания МГАВТ - учебного заведения, которое готовит специалистов для водного транспорта и судостроительной промышленности, появился памятный знак в честь события, во многом предопределившего появление российского флота.

Новости по теме
25 сентября 2017 г. Атомоход «Сибирь» из металла Магнитки спущен на воду
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Просмотров: 67

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.

Новости по этой теме:

05.10.2017
«Калашников» приобретает «Верфь братьев Нобель»
27.09.2017
ОСК представила свои возможности на Международной выставке «Нева'2017»
27.09.2017
Группа СКФ выступит оператором танкеров НК «Роснефть»
25.09.2017
Атомоход «Сибирь» из металла Магнитки спущен на воду
21.09.2017
Северная верфь наполовину выполнила программу летных испытаний судна «Эльбрус»
18.09.2017
Канаты БМК использованы при строительстве атомного ледокола «Сибирь»
11.09.2017
«Красное Сормово» спустил на воду очередной танкер-химовоз
11.09.2017
Роснефть и Росморпорт заключили контракт на строительство четырех ледоколов
29.08.2017
Северная верфь - крупнейший экспортер судостроительной отрасли Ленинградской области
28.08.2017
В Санкт-Петербурге начали строительство многоцелевого катера для ФСБ
Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter