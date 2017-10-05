«ЛокоТех» увеличил производственные мощности на Дальнем Востоке

Группа компаний «ЛокоТех» получила в операционное управление новый пункт технического осмотра локомотивов (ПТОЛ) на Дальнем Востоке. Открытие ПТОЛа в Комсомольске-на-Амуре после масштабной реконструкции состоялось в торжественной обстановке сегодня, 4 октября 2017 года.

В мероприятии приняли участие Вице-президент РЖД, начальник Дирекции тяги Олег Валинский, генеральный директор ООО «ЛокоТех» Юрий Дегтярев, начальник Дальневосточной железной дороги Николай Маклыгин, мэр Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов и другие официальные лица. Реконструкция объекта проводилась по заказу ОАО «РЖД». После завершения работ ПТОЛ передается в управление «ЛокоТех» в рамках 40-летнего контракта на ремонт и сервисное обслуживание тягового подвижного состава Российских железных дорог. Пункт технического обслуживания локомотивов в Комсомольске-на-Амуре станет частью сервисного локомотивного депо (СЛД) Амурское Дальневосточного филиала «ТМХ-Сервис» (входит в «ЛокоТех»). После выхода на полную мощность он сможет обслуживать до 3600 тепловозных секций в год.

«Дальний Восток обладает огромным инвестиционным потенциалом. Развитие в регионе промышленности и транспорта, в особенности железнодорожного, - стратегический вопрос. Поэтому открытие ПТОЛа в Комсомольске-на-Амуре поможет оздоровить тяговый подвижной состав и повысит эффективность работы локомотивного комплекса на Восточном полигоне БАМа», - отметил генеральный директор «ЛокоТех» Юрий Дегтярев.

В рамках реализации проекта реконструкции построен современный сервисный цех и административно-бытовое здание. ПТОЛ расширил производственный цикл и будет заниматься проведением сервисного обслуживания ТО-4 и непредвиденным сервисным обслуживанием локомотивов серии 2,3Т10 всех индексов и тепловозов ТЭП-70, ТЭМ-2 и ТЭМ-18. Пункт оснащен современным ремонтным оборудованием и включает 3 смотровых стойла. На одной смотровой канаве будет проводиться обточка колесных пар, на ней установлен станок А-41, на двух других – внеплановые ремонты. Кроме того, на ПТОЛ имеется мостовой кран, предназначенный для установки и замены неисправного оборудования.

ООО "ЛокоТех" управляет активами, обеспечивающими обслуживание, ремонт, модернизацию и передачу в лизинг локомотивов, производство узлов и деталей для предприятий железнодорожного машиностроения. В периметр группы управляемых активов входят ООО "ТМХ-Сервис", АО "Желдорреммаш", ООО "ТМХС-Лизинг", ООО "Торговый дом ЛокоТех", ООО "АВП Технология", ООО "ЛокоТех-Промсервис" и другие.

Производственную базу составляют 10 локомотиворемонтных заводов и более 90 сервисных депо по всей России.